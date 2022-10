Gandini apuntó contra fiscales en reunión con jóvenes del Partido Nacional y Fiscalía respondió

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Fiscalía realizó un llamado a la reflexión este viernes a raíz de los dichos del senador nacionalista Jorge Gandini, que más temprano cuestionó la independencia de los fiscales.

"Si alguna persona desea realizar una denuncia fundada con respecto a la actuación de los mismos (fiscales) tiene abiertos todos los canales para hacerlo con las máximas garantías”, expresa el comunicado de Fiscalía.



“Resulta inconveniente realizar aseveraciones de carácter genérico con respecto a la buena fe e independencia técnica de las y los fiscales, uno de los pilares en los que se asienta el sistema procesal penal", señala.



El organismo “se permite realizar un llamado a la reflexión para que todos aquellos quienes tengan responsabilidad en el funcionamiento del Estado manifiesten sus ideas en un marco de imprescindible respeto por las personas y las instituciones”, indica el texto.

En una reunión con jóvenes del Partido Nacional realizada en Mercedes (Soriano), Gandini había puntualizado que "el fiscal no hizo una averiguación todavía" en el caso del narcotraficante Rocco Morabito. "¿Cómo nos metemos ahí? Está difícil. Ahora, cuando nos toca averiguarnos a nosotros van rapidísimo. Cuando tenemos dos problemas nosotros, los fiscales son de una velocidad increíble”, apuntó, en declaraciones consignadas por el medio local Agesor.



"Me da la impresión que ganamos el gobierno pero no ganamos el poder. El proceso de conquistar el poder es mucho más largo que el de conquistar el gobierno, y recién estamos acercándonos a conocer cómo se maneja, todavía tenemos muchas dificultades. Muchas de estas auditorías hay que hacerlas con funcionarios públicos, y dejaron instalado un sistema de funcionarios que está copado, con funcionarios de carrera que pertenecen a otras ideas. A veces está difícil gobernar”, aseguró el legislador.