Lacalle Pou sobre reforma de seguridad social: “Es sostenible, justa y de largo aliento”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este lunes, el presidente Luis Lacalle Pou se reunirá con los líderes de la coalición de gobierno para presentarles el proyecto final de reforma jubilatoria. El mandatario tiene previsto dejar pronto el proyecto para que primero sea firmado por todos los ministros el jueves en el Consejo y luego entonces enviarlo el viernes al Parlamento.

“Todos sabemos que si Uruguay no reforma la seguridad social, nuestros hijos y nietos no se van a poder jubilar o no se van a jubilar bien. Nosotros tomamos ese desafío y creo que vamos por una reforma primero sostenible, segundo justa y después de largo aliento”, dijo el mandatario.

Según informaron a El País fuentes políticas, para la reunión están convocados el presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde; el secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti; el líder del Partido Independiente y ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres; el referente del Partido de la Gente, el diputado Daniel Peña; y el conductor de Cabildo Abierto, el senador Guido Manini Ríos. El texto elaborado por el especialista Rodolfo Saldain contiene, según confirmó Lacalle Pou, algunas de las sugerencias que fueron planteadas por los partidos de la coalición.



Al ser consultado si este texto final será enviado también al Frente Amplio, el jerarca recordó la reunión mantenida en julio con la oposición cuando presentó el anteproyecto y reafirmó que su intención es que la iniciativa ingrese el mismo viernes al Legislativo.