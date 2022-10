Coalición acuerda proyecto de reforma jubilatoria que corre para los nacidos a partir de 1973

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El gobierno se mostró unido ayer pasadas las 17:30 horas, cuando los líderes de los partidos que forman la coalición dieron a conocer a los medios de comunicación, luego de una reunión con el presidente Luis Lacalle Pou, que habían llegado a un acuerdo con el proyecto de ley para cambia el régimen jubilatorio.

Instantes antes de que esto sucediera, el mandatario publicó en Twitter: “Acordamos con los socios de la Coalición de gobierno el proyecto de ley para reformar la seguridad social (…) Una reforma necesaria, sostenible y justa”.



Hubo modificaciones, basadas en los reclamos que presentaron los distintos actores del oficialismo, y la más relevante tiene que ver con la edad de retiro (un cambio propuesto por Cabildo Abierto).



El plan original establecía que las personas nacidas a partir de 1967 pasaban a retirarse a los 61 años en lugar de a los 60. Luego se iba sumando de a un año, hasta llegar a los nacidos en 1971 que pasaban a jubilarse con 65. El nuevo proyecto establece que los cambios correrían a partir de los que nacieron en 1973, jubilándose estos a los 63. Luego los de 1974 lo harían a los 64 y los de 1975 en adelante desde los 65.



El proyecto será firmado el jueves en el Consejo de Ministros por los líderes de cada cartera, y el viernes pasará a manos del Parlamento. La reforma entrará por el Senado, donde se conformará una comisión especial para abordar el tema -tal como se hizo con la Ley de Urgente Consideración (LUC) y se suele hacer con los proyectos de rendición de cuentas.



La aspiración del Poder Ejecutivo es que esta cámara lo vote antes de fin de año, algo que para algunos legisladores es difícil, dado el poco tiempo que se tiene por delante.



En cuanto al Frente Amplio, que decidió no participar del proceso de discusión hasta que el Poder Ejecutivo diera a conocer el texto final, este recibirá el proyecto recién cuando entre el viernes al Senado, según dijo en rueda de prensa el ministro de Trabajo y líder del Partido Independiente, Pablo Mieres.



“La verdad, que un partido que en 2019 tuvo casi el 40% de los votos no haya hecho ningún aporte… Esperemos que lo hagan en el Parlamento. Lamentablemente la oposición no acercó ninguna idea, ningún papel para lograr un acuerdo. Muchas cosas de las que se pidieron, de todos modos, fueron incorporadas, para buscar una coincidencia”, expresó el jerarca.

El senador cabildante Guido Manini Ríos se expresó en el mismo sentido al decir que “hasta ahora el FA se ha negado a hacer ningún tipo de aporte (…) Igual, cuando empiece el proceso parlamentario, por supuesto que todos los aportes serán bienvenidos”.



Al respecto también se refirió Rodolfo Saldain, principal redactor de la reforma, que consultado por El País advirtió: “Hubiera estado bueno (que el FA participara). Estaría bueno que hicieran sus aportes. Incluso no votando, creo que van a estar atentos a que salga, porque nadie que pretenda ser gobierno en los próximos años puede desconocer la relevancia que tiene esto”.

Unidos

La Torre Ejecutiva citó a los miembros de la coalición para las 16 horas de ayer lunes, menos a Manini Ríos que llegó antes. A las 15:30 horas arribó al edificio y tuvo una reunión previa con el mandatario en la que se terminaron de ajustar algunos detalles que permitieron el acuerdo.



“Estaba todo adelantado, solo había un cálculo pendiente”, señalaron fuentes oficiales. Luego, el senador y líder de Cabildo Abierto apoyó la reforma ante los medios de comunicación. Dijo que era “buena” y que, aunque “por su puesto se podría plantear alguna mejora, esta es la reforma posible, la que en definitiva le da sustentabilidad al sistema”.



El expresidente y secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, recordó en tanto a El País que la reforma de la seguridad social era “un compromiso” que había asumido la coalición antes de llegar al poder, que ya van más de dos años de discusión al respecto y que para su fuerza política se trata de un “asunto ético” apoyarla. También recordó que tanto el fallecido expresidente Tabaré Vázquez, como el senador y exministro de Economía, Danilo Astori, ya habían planteado la necesidad de llevar adelante cambios en el sistema jubilatorio, debido a su falta de sustentabilidad.



Sanguinetti celebró que se hayan tomado algunos de los planteos hechos por su partido, como ser una modificación en la cantidad de fondos que van al Banco de Previsión Social (BPS) y a las AFAP.



Saldain lo explica así: “Del 15% del aporte personal de cada trabajador, que hoy se divide en un 80% por mitades, 7,5% y 7,5%, pasarían 10% para el BPS y un 5% para las AFAP. La motivación de fondo es asegurar mejores niveles de prestación, que no se quede tan expuesto a la dinámica de los mercados financieros”.



Mieres, en tanto, consultado por El País sostuvo que el Partido Independiente quedó conforme con la redacción final del proyecto por varias cuestiones. Entre ellas que se trata de un “proyecto universal”, que abarca a todas las cajas, y que implica que todas las personas “vayan a un régimen mixto, de BPS y AFAP”.

Los partidos Colorado e Independiente también celebraron los cambios en cuanto a las pensiones por viudez. “Para quienes tengan más de 50 años de edad, la pensión va a ser vitalicia”, sostuvo Saldain.



Consultado sobre si se habían realizado cambios a raíz de planteos hechos por parte de actores por fuera de la coalición, Saldain dijo en rueda de prensa en la Torre Ejecutiva que sí había sucedido esto y dio el ejemplo de una asociación que pidió modificaciones para las personas que padecían discapacidades severas, que igual logran trabajar al menos algunos años. “Hay un número importante de personas, varios miles, que están en esta situación. Lo que se hará, para quienes tienen siete, ocho, nueve años de aportes, es permitirles que generen un adicional que se sumará a sus pensiones por discapacidad”, explicó el experto.



Pero para todos el cambio más significativo es el que tiene que ver con la edad de retiro, y con el momento en que los cambios empiecen a correr. La primera generación se jubilaría a los 65 años en 2040.



Saldain, consultado sobre si se debilita el impacto de la reforma con este cambio, dijo a El País que “se dilatan los efectos a corto plazo”, pero “a mediano plazo se logran los cambios previstos”.



Y concluyó: “No afecta los principales atributos que tiene que tener la reforma: sigue siendo un sistema universal que comprende a todos los sectores, es sustentable y tiene elementos de justicia que hoy el sistema no tiene. Pero lo más importante es que hay reforma, que se logró el acuerdo”.

Defensa de la nueva ley

Saldain. “Tiene sentido si se logra lo que se busca”

"A nivel parlamentario hay márgenes que se pueden trabajar, pero hay temas que requieren iniciativa del Ejecutivo. Y la reforma tiene sentido si se logran los atributos que se buscan”.

Sanguinetti. “Si se demora será más severo”

"Todo lo que se demore más, va a imponer hacia la próxima e inevitable reforma condiciones más severas y menos graduales. Son ejemplos la Caja Profesional y la Bancaria”.



Manini Ríos. “Si hay algo para mejorar, se puede”

"Hemos aportado sugerencias y las principales han sido consideradas. En el trámite parlamentario, si hay algo para mejorar, se podrá hacer, pero, en definitiva, que se apruebe”.