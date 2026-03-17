Cuatro de cada cinco parlamentarias vivió violencia relacionada con su candidatura durante la campaña

De cada cinco mujeres parlamentarias, cuatro experimentaron violencia durante la campaña electoral. Así lo señala el estudio “Ser candidata en las elecciones uruguayas 2024. Violencia contra las mujeres en política” de ONU Mujeres. Las cifras —respondieron 128 de las 181 candidatas electas, titulares como suplentes a los más variados cargos electivos— “indican que la violencia contra las mujeres en política no es un fenómeno aislado ni excepcional, sino un rasgo estructural de la experiencia electoral de las mujeres políticas en Uruguay”.

El estudio, que se presentó este martes, ahonda en los tipos de violencia que sufrieron las mujeres políticas, a cuáles factores de riesgo estuvieron expuestas, y cómo vivieron la campaña durante las elecciones presidenciales.

La investigación halló que la “violencia psicológica fue el tipo más frecuente” (80,5%) que sufrieron las parlamentarias. “Esta incluyó abuso verbal de género, cuestionamientos a la legitimidad de las mujeres como actoras políticas, intimidación y ataques a su credibilidad o su competencia para la tarea política”, se indicó, y añadió: “La violencia sexual —incluyendo acoso sexual y comentarios o amenazas con connotación sexual— también fue denunciada por una proporción significativa de candidatas (28,9%)”.

Una particularidad es que comprobó “que la exposición a la violencia aumenta con la visibilidad y prominencia política”. Así lo muestran los números: “los niveles más altos de violencia fueron experimentados por candidatas al Senado (87%), candidatas titulares (90,5%) y mujeres que ocupaban puestos de liderazgo dentro de sus partidos (93,1%)”.

“Estos resultados indican que un mayor poder, visibilidad e influencia dentro de las estructuras partidarias se correlaciona con una mayor exposición a la violencia. Una explicación plausible es que, en un país donde el liderazgo político aún está fuertemente dominado por varones, el liderazgo femenino altera las jerarquías de género, generando resistencia de actores internos y externos”, se concluye.

También se encontró que las “candidatas que promovieron activamente los derechos de las mujeres y de grupos minoritarios durante la campaña estuvieron más expuestas a la violencia (82,3%), lo que refleja el clima reciente de reacción política contra las agendas feministas y de igualdad de género en Uruguay”.

¿En cuáles contextos se produjo la violencia hacia las candidatas? El estudio identificó que la mayoría de las mujeres (59,8%) reportaron que se dio “durante actividades de campaña presenciales, como actos, encuentros con votantes o actividades puerta a puerta”. Y se aclara que, “si bien el día de las elecciones fue comparativamente menos violento, afectando al 13% de las electas, esto podría reflejar la solidez de las instituciones electorales uruguayas, más que la ausencia de hostilidad hacia las mujeres en campaña electoral”.

¿Y qué sucedió dentro de los partidos? La mayor parte (83%) de las mujeres respondió que tuvo “altos niveles de apoyo” a su candidatura, sin embargo, el 50% sufrió violencia, “particularmente en forma de exclusión, ocultación de información y menoscabo por parte de líderes o colegas del partido, con mayor frecuencia hombres”. “En contraste, solo en un pequeño número de casos las candidatas reportaron haber sufrido violencia en sus familias (10,2%)”, se añade.

De las mujeres en las elecciones, se informó sobre sus estudios formales: “una amplia mayoría (71,9%) contaba con educación universitaria o terciaria, o posgrado, mientras que el resto había alcanzado al menos educación secundaria”.

Por último, vinculado a lo económico, “una gran mayoría (85,9%) reportó encontrarse trabajando durante la campaña electoral”. Pero, “entre quienes no estaban trabajando, la mayoría se encontraba jubilada o pensionista”.