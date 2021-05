COVID-19: el spot de Presidencia que generó críticas de médicos y asesores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La semana pasada Presidencia de la República emitió un spot en el que dice que todas aquellas personas inmunizadas contra el COVID-19 que compartan un mismo “ambiente”, podrían quitarse el tapaboca que se recomienda para prevenir el contagio del virus.

“La única situación que te permite no usar el tapaboca es cuando todos los que comparten un espacio ya tienen las dos dosis”, dice un locutor casi al final del spot que publicó hace tres días el Ministerio de Salud Pública (MSP). Antes, se aclara que la sugerencia comprende a quienes recibieron ambas dosis y esperaron los 14 días para quedar inmunizados.

La pieza audiovisual, que de acuerdo a fuentes del gobierno cuenta con el “aval” del MSP, forma parte de una sucesión de spots que en los últimos días han venido difundiendo Presidencia y la secretaría de Estado en medios de comunicación y redes sociales.

𝙀𝙨 𝙞𝙢𝙥𝙤𝙧𝙩𝙖𝙣𝙩𝙚 𝙨𝙚𝙜𝙪𝙞𝙧 𝙘𝙪𝙞𝙙á𝙣𝙙𝙤𝙣𝙤𝙨 𝙝𝙖𝙨𝙩𝙖 𝙦𝙪𝙚 𝙩𝙤𝙙𝙤𝙨 𝙚𝙨𝙩𝙚𝙢𝙤𝙨 𝙫𝙖𝙘𝙪𝙣𝙖𝙙𝙤𝙨.



👉Aquellos que tengan las 2⃣ dosis deben seguir manteniendo los cuidados para cortar los círculos de contagios y proteger a los demás.



#UruguaySeVacuna.

La recomendación del video no cayó nada bien en el ambiente médico, e incluso suscitó críticas de especialistas que trabajan como asesores de la secretaría de Estado.



Un infectólogo que pidió no ser identificado dijo a El País que “el mensaje es contradictorio” y que “no contribuye a bajar los casos” de contagios de coronavirus. “Nosotros no estamos vacunando solo con Pfizer, y Sinovac no previene estas formas de transmisión asintomática, es un disparate”, acotó.



Otro infectólogo consultado señaló que la sugerencia de que las personas ya inmunizadas puedan quitarse el tapaboca al compartir un mismo “ambiente” es buena, pero no para aplicarse en este momento de la pandemia.

En su misma línea se expresó en diálogo con El País un asesor del MSP, quien manifestó que el tono del spot es “inoportuno”. Y añadió: “Estamos registrando cada vez más casos en vacunados. Si bien ellos no van a tener una enfermedad grave, mientras no se logra la inmunidad colectiva pueden contagiar a un no vacunado y para este puede resultar fatal”. El informante agregó que es necesario entender que “a veces con mascarilla y sin distanciamiento, algo que pasa frecuentemente, igual se contagia”.

El País consultó al respecto al profesor grado cinco de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas, Julio Medina, quien se limitó a compartir un tuit que publicó el pasado domingo. Allí el especialista escribió que hoy “lo más seguro sigue siendo socializar entre convivientes o socializar entre integrantes de dos hogares completamente vacunados. Cualquier otro escenario lo hace menos seguro”.

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, explicó a El País de una forma muy concisa que “lo que quiere sugerir el video de Presidencia es la esperanza”.



Mientras tanto, desde Torre Ejecutiva se informó que la sugerencia “recoge la literatura predominante en la materia a nivel mundial” y que fue adoptada en base a lo conversado con asesores del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH).



Otro de los insumos que “va en línea” con la bibliografía consultada por Presidencia para realizar el spot fue una serie de recomendaciones realizadas por la Cátedra de Enfermedades Infecciosas. En una de ellas se deja bien en claro que “no hay necesidad de una máscara ni de distanciamiento social” cuando, por ejemplo, se reúnen personas inmunizadas de dos hogares o burbujas distintas. Esto alcanzaría también a personas no inmunizadas pero de bajo riesgo, lo que podría interpretarse como, por ejemplo, niños.