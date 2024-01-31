Control en las fronteras bajo la lupa: evalúan cambios en la misión de las Fuerzas Armadas

Redacción El País

El ministro de Defensa Nacional, Javier García, informó ayer a la prensa que pidió al jefe del Estado Mayor de Defensa, Marcelo Pose, y al comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, que analicen “cuáles son las modificaciones que habría que hacerle a la ley de fronteras”, aprobada en 2018, que habilita a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) la realización de tareas de vigilancia y apoyo a organismos con jurisdicción y competencia en zona fronteriza.

El pedido de García a los mandos militares llega horas después de que el subsecretario de Defensa, Rivera Elgue, planteara la conveniencia de revisar la misión de las FF.AA. en las fronteras, para mejorar el combate al delito. El subsecretario considera necesario “que las fuerzas de frontera pasen a tener la misión de control efectivo contra todas las amenazas y opciones del crimen organizado en la frontera”, y alertó que “para eso hay que tener otros recursos”. En diálogo con El País, el coronel retirado dijo que “solo está prevista en el decreto reglamentario la revisión de los sospechosos de algún delito”, por lo que para “una revisión permanente de todo el tráfico de personas y vehículos en la frontera” se necesita otro decreto. “Con un marco legal y un equipamiento adecuado podría ser importante la contribución de las FF.AA.” en el control del espacio aéreo, el marítimo y la frontera seca, agregó.