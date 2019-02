Vázquez sobre el cierre de empresas: "Es la evolución natural de cualquier país"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A partir de las 9 de la mañana comenzó el primer Consejo de Ministros abierto del año. El encuentro del presidente Tabaré Vázquez, los integrantes de su gabinete y los vecinos y organizaciones sociales se realiza en Pueblo Centenario, departamento de Durazno.



Allí, el primer mandatario analizará junto a su gabinete qué está haciendo cada ministerio en la localidad para prevenir eventuales problemas ante la posible instalación en la zona de la segunda planta de la empresa UPM.

Antes de comenzar, el presidente Vázquez habló en rueda de prensa y mencionó varios temas. Respecto a UPM el mandatario dijo que la instalación de las anteriores plantas "ha sido una experiencia muy buena" y que "con la tecnología que tenemos estamos seguros que se van a atender correctamente los impactos ambiental que se pueda tener".

Vázquez también habló sobre el reciente cierre de empresas como Fleischmann, que deja de producir y Caputto, que debió pedir concurso: "Esto es típico de una evolución histórica, en el país han cerrado muchos emprendimientos a lo largo de decenas de años, por ejemplo frigoríficos, pero han ido abriendo otros emprendimientos y es la evolución natural de cualquier país, hay empresas que terminan su vida útil y cierran. Y otras que abren, pero a veces es más noticia que se cierra una empresa que se abren tres", dijo el presidente.

Sobre el ferrocarril, dijo que es algo que “se va a hacer sí o sí”. Vázquez señaló que "si no se instala UPM el ferrocarril lo vamos a hacer igual porque es importante para la producción de esta zona. Para sacar ganado, grano y preservar las carreteras; hablé dos veces con el presidente del BID. El cierre financiero lo termina el BID y se puede empezar a construir."



En relación a la situación en Venezuela, el mandatario dijo que se está “trabajando para enviar tres personalidades internacionales junto con México que van a buscar un dialogo". También dijo que se está “estudiando la atención a algunos uruguayos que están en Venezuela”.

Por otra parte, Vázquez dijo que “no hay drama ninguno “ con Daniel Martínez pese al comunicado que publicó Presidencia descartando haber recibido un proyecto para la instalación de un símil “Silicon Valley” en el predio de AFE.



“Yo oficialmente no recibí nada. Me reuní el año pasado mire: el 6 de marzo, el 9 de julio, el 22 de noviembre en bilaterales para tratar distintos temas y especialmente el ferrocarril. Además me reuní el 22 de diciembre por el centro frutícola. En algunas conversaciones me mencionó, pero tendrá que presentarlo al ministerio que lo responda”, dijo Vázquez quien aclaró que tiene una “excelente relación” con el intendente “de toda la vida”. “A veces coincidimos y a veces no; no hay drama ninguno”.