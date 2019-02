Murro: blancos y colorados "no quieren que se haga obra" del ferrocarril para UPM

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, dijo este domingo en Durazno que dirigentes blancos y colorados "no quieren que se haga la obra" del Ferrocarril Central necesaria para que UPM encare la construcción de una segunda planta de celulosa "porque no quieren que a este gobierno le vaya bien".



Murro les pidió "que vengan a explicar" su posición a los 3.600 desocupados de Durazno. La última estimación del desempleo en ese departamento es de 14%, por encima del promedio nacional.



Según Murro, hay quienes "ponen palos en la rueda" y aseguró que los controles ambientales sobre la eventual nueva planta serán rigurosos. Y destacó que el contrato firmado en 2017 con UPM fue difundido de inmediato en la página web de Presidencia.



El canon a pagar por esta segunda planta de UPM será diez veces superior al de las obras, destacó.

Por otra parte, en declaraciones recogidas por radio Universal, la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma), Eneida de León, manifestó que "no está detenido nada porque todavía no hay nada", al ser consultada por el atraso en las habilitaciones ambientales para la construcción de la segunda planta de UPM.



"Lo único que hay en la Dinama es la solicitud con los requerimientos que se le harían por parte de (Dirección Nacional de) Medio Ambiente para una posible instalación de una planta", dijo.



Agregó que no hay negociaciones atrasadas porque "el país tiene un acuerdo firmado con UPM, y 5 o 6 funcionarios no van a trancar eso".