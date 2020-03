"No están las condiciones, ni es conveniente" decretar ahora la cuarentena, dijo Manini

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos se reunió esta tarde con el presidente Luis Lacalle Pou, en la Torre Ejecutiva. A la salida, el excomandante en jefe del Ejército señaló que "no están las condiciones, ni es conveniente a nuestro entender", decretar por el momento la cuarentena general, medida que ha tomado Argentina y otros países para frenar el avance del coronavirus.

Manini Ríos dijo que este fue uno de los temas que trataron en el encuentro, que esta vez lo solicitó él, pero remarcó que "periódicamente" se reúne con Lacalle Pou "para intercambiar ideas, ver la marcha de los acontecimientos".

Respecto a la polémica que se generó en el ámbito político y médico sobre si Uruguay debería o no implementar la cuarentena obligatoria, Manini Ríos respondió: "Realmente creemos que hay que mirar todo el tablero completo. Creemos que los perjuicios que puede generar una medida de ese tipo también son grandes. Hay que ir monitoreando la situación. No se descarta en un futuro, pero en estos momentos no están las condiciones, ni es conveniente a nuestro entender".

En esa línea, agregó que "por supuesto que desde un punto de vista estrictamente médico, lo mejor sería que todo el mundo estuviera encerrado en su casa y que no saliera hasta que se termine el virus".

En tanto, destacó que "la situación y la realidad va mucho más allá de lo estrictamente médico, hay que mirar toda la marcha del país en todo su conjunto, que es lo que los gobernantes tenemos la obligación de ver en todo momento", señaló el senador.



Consultado sobre si Daniel Salinas, ministro de Salud Pública, está firme en su puesto, luego de que trascendiera que habían algunas diferencias en cómo se había encarado la pandemia desde el gobierno, Manini Ríos respondió: "El ministro de Salud es un médico, es un técnico. Desde su punto de vista él hace un planteo. Pero, vuelvo a repetir, los gobernantes tienen que ver el conjunto del tablero, tienen que ver todo, no solamente lo técnico sanitario".

Este lunes continuó la polémica sobre la postura que debería adoptar el gobierno ante el avance de la pandemia en todo el mundo. El expresidente Tabaré Vázquez señaló esta mañana en diálogo con M24 que "inevitablemente tenemos que ir a una cuarentena total si queremos cortar este círculo vicioso".

El viernes pasado, el también expresidente José Mujica, manifestó en su columna radial, también con M24, que el gobierno aún no decretó la cuarentena obligatoria porque "al parecer ha primado un criterio político por querer sostener las llamas de la economía lo más que se pueda". "¿Cuál era el mejor camino? El tiempo dirá, pero no hay que usar esto para criticar o desgajarnos", manifestó el líder del Movimiento de Participación Popular (MPP).

Otra figura de la oposición, el exdirector de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior, Gustavo Leal, pidió al gobierno que decrete el "estado de desastre" para que la población cumpla una "cuarentena general y estricta" frente al avance del Covid-19.

"En Europa recién tomaron la decisión de la cuarentena general y estricta cuando la situación desbordó los servicios de salud. Llegaron tarde. No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy", insistió Leal.

Además, desde el ámbito médico se escuchan reclamos para que el gobierno de este paso. El Sindicato Médico del Uruguay (SMU) le pidió al gobierno el pasado miércoles que decrete una cuarentena general.

En esa línea también se pronunció su presidente, Gustavo Grecco, en las últimas horas. En el audio que envió a un "vecino", según confirmó a El País, el cual se volvió viral en las redes sociales, Grecco señala que se viene una "ola muy jodida" del coronavirus, y que a su entender la "única manera de frenarlo" es "que cada uno se quede en su casa y no contagie".

El presidente Lacalle Pou había sido consultado el jueves pasado en conferencia de prensa si esta medida se había analizado para Uruguay y qué tenía que pasar para que esto ocurriera.

Lacalle Pou había indicó que después de analizar varias propuestas, finalmente se tomó la decisión de no implementar la cuarentena general en el país, había explicado el jueves.

"Estamos tranquilos, seguros de que en medio de esta incertidumbre mundial, las medidas que tomamos son la adecuadas para el momento y que son las adecuadas en este caso", había afirmado el mandatario.