Grecco llamó a "quedarse en casa" porque estima una "ola muy jodida" de coronavirus

Gustavo Grecco, presidente del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), envió en las últimas horas un audio a un "vecino", según confirmó a El País, que se volvió viral en las redes sociales, donde explica, entre cosas, que se viene una "ola muy jodida" del coronavirus, y que a su entender la "única manera de frenarlo" es "que cada uno se quede en su casa y no contagie".

El presidente del colectivo médico comienza señalando en el audio que esta pandemia del coronavirus Covid-19 es una "situación única, inédita, probablemente desde la pandemia de gripe de España de 1918".

Señaló que el virus tiene la característica de tener "alta transmisibilidad, alta capacidad de contagio y alta virulencia cuando afecta las vías respiratorias, particularmente de alguna población susceptible como es la población añosa o con factores de riesgo como enfermedades previas, EPOC, diabetes, asma u obesidad" .

"El punto está en que la alta transmisibilidad y el hecho de que se transmita con portadores asintomáticos hace que la expansión logarítmica del virus en la sociedad genere una cantidad de pacientes que (a su vez) genera un flujo de consultas en el sistema de salud que sobrepasa la capacidad de respuesta de cualquier sistema, que es lo que está pasando en España, Bélgica, Italia, donde el sistema está desbordado y la gente muere por lo que el virus hace en las vías respiratorias, pero además porque no accede a un sistema de salud que le de una asistencia razonable para las patologías normales que siguen ocurriendo", subrayó Grecco.

Luego, menciona la situación de la enfermedad en el país, al señalar: "El sistema de salud uruguayo está preparado para recibir una primera tanda, que la estamos esperando para los próximos 15 días, ya tenés 153 casos, varios en CTI, y tenemos poca disponibilidad de tests para hacer diagnóstico, con lo cual estamos cuarentenando gente por indicación médica, de manera muy importante y el daño en la economía y en la sociedad que esto está produciendo es enorme, pero además, no estamos frenando la expansión del virus", indicó.



"Entonces es clave, es capital, es muy importante, la conducta de cada uno y no salir, no salir y quedarte en casa. Es mucho más que un hashtag, que un eslogan bonito, porque el riesgo de ser portador sin saberlo y contagiar sin saberlo es enorme. Ya está circulando en nuestro medio y todos somos agentes y todos somos posibles víctimas de esta situación ", enfatizó el presidente del SMU.

Grecco también se refirió al pedido que le hicieron el miércoles al gobierno de decretar una cuarentena general.



"Cuando desde el colectivo médico o el SMU nos posicionamos fuertes e intentamos, en la misma línea que el gobierno, pero pidiéndole, exhortándole, que sea más enérgico, porque la sociedad uruguaya no es la sociedad surcoreana ni la alemana ni la sueca, que cumple, somos latinos, y nuestro sistema no es el mismo que el de esos países, y la disponibilidad de recursos no es la misma que la de esos países como para que los resultados sean tan buenos como los que ellos tienen, somos mucho más parecidos a Italia y Alemania. Entonces, está en cada uno de nosotros en aportar nuestro granito de arena quedándonos en casa. Es clave", remarcó Grecco.

El ministro de Salud, Daniel Salinas, en la conferencia de prensa del pasado viernes señaló qué actividades recomienda en esta coyuntura, en la que la Policía exhorta con patrulleros en algunas zonas para que no se generen aglomeraciones.

Salinas había dicho "por supuesto que cuanto más tiempo estemos en casa, es mejor, pero 20 minutos de salir a caminar sin estar aglomerado, de forma personal, no le va a hacer mal a la persona y no le va a hacer mal a su sistema inmune, pero se deben evitar las aglomeraciones".

En el audio, Grecco aludió a las palabras de Salinas al señalar: "Salir a correr esos 20 minutos, el distendernos, sí, pero si vos estás afuera, la gente te ve afuera y eso invita a que alguien más esté afuera".

En esa línea, sostuvo: "Por estos días, por una semana, dos semanas, estamos proponiendo con mucha fuerza que seamos muy enérgicos porque se viene una ola muy jodida, muy jodida, de enfermedad de este virus. Ojalá me equivoque, ojalá me equivoque, pero todo indica que va a ser así y que la única manera frenarlo, además de todo de todo lo que hacemos los que estamos en la salud, los 80.000 trabajadores de la salud, que estamos enajenados preparando todo esto, es que cada uno se quede en su casa y no contagie", remató el presidente del SMU.