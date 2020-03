Cuarentena general: ¿qué dijo Lacalle sobre la medida para prevenir el coronavirus?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de Argentina Alberto Fernández decidió en la tarde de ayer jueves decretar la cuarentena general hasta el 31 de marzo. Durante la conferencia de prensa que se realizó en la noche el presidente Luis Lacalle Pou fue consultado sobre si esta misma medida se había analizado para Uruguay y qué tenía que pasar para que esto ocurriera.

Lacalle Pou indicó que durante la Junta Nacional de Emergencia de la que participaron varios jerarcas, se escucharon y se analizaron todas las propuestas sugeridas así como su argumentación con el fin de detener el avance del coronavirus. Finalmente se tomó la decisión de no implementar la cuarentena general en el país, explicó.

"Estamos tranquilos, seguros de que en medio de esta incertidumbre mundial, las medidas que tomamos son la adecuadas y para el momento y que son las adecuadas en este caso", afirmó el mandatario.

De todas maneras Lacalle Pou indicó que si bien entienden que las medidas ahora implementadas son las necesarias para "salir de la mejor manera posible de esta situación", igual no se descarta ninguna medida a futuro: "No tengo la bola de cristal", expresó.



"Si de alguna manera se propaga este virus exponencialmente, cosa que no ha sucedido hasta el momento, entonces les informaremos otras medidas", indicó el presidente y reiteró: "Por ahora estas son las medidas que hay que tomar".



Por otra parte y al inicio de la conferencia Lacalle Pou expresó que si bien hay muchas personas que están atendiendo a los pedidos del gobierno, "todavía queda gente que ha hecho caso omiso".



"Así que exhortamos, por el bien de la salud de los uruguayos, a que hagan caso de lo que plantea el gobierno", indicó.

El Ministerio de Salud Pública solicitó al Sindicato Médico del Uruguay (SMU) que presente un informe para argumentar el pedido de que el gobierno aplique la cuarentena general en el país, frente al avance del coronavirus. El sindicato reclamó la medida y planteó una serie de argumentos. "Estamos intentando adelantarnos al futuro de una forma más contundente de lo que hicieron ellos", indicó Federico Preve, vocal del SMU, en referencia a Italia y España.