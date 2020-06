La coalición decidió no hacer cambios de fondo a la ley de urgente consideración

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hoy se comenzará a votar la ley de urgente consideración en la comisión especial de Diputados. Tras un acuerdo dentro de la coalición de gobierno para no hacer cambios de fondo, se resolvió corregir entre 20 y 30 artículos.

En un encuentro que tuvo lugar ayer por la tarde, diputados blancos, colorados, de Cabildo Abierto, del Partido Independiente y el Partido de la Gente coincidieron en que la LUC “se blindó en el Senado”.



“Se va a abrir, pero respetando los acuerdos sustanciales en cada uno de los temas de fondo”, dijo a El País el diputado blanco Álvaro Viviano. Según explicó se harán correcciones técnicas y de concordancia legislativa, así como algún ajuste para subsanar eventuales inconstitucionalidades.

En total son 32 artículos que fueron modificados, de los 475 aprobados por el Senado. Los cambios abarcan desde normas penales de adolescentes, precisiones en el delito de agravio policial y en el sistema de adopciones, por lo que deberá pasar nuevamente al Senado para que las apruebe o rechace en un plazo de 15 días. Ayer, todavía no había definición sobre los artículos referidos a la bancarización obligatoria y las áreas protegidas.

Los nuevos aportes provienen tanto de entidades oficiales, como de las opiniones de más de 70 organizaciones. Lo que está claro es que “no hay normas de relevancia votadas en el Senado que corran ningún tipo de riesgo”, aseguró Viviano. Por su parte, el diputado colorado Ope Pasquet (Ciudadanos) dijo a El País que se definieron “ajustes”, correcciones de errores y “ningún cambio de política fundamental” al texto aprobado por el Senado.

Uno de los artículos que se modifica es el 11, que refiere al delito de agravio a la autoridad policial, allí se suprime la referencia al que “insulte por palabras, escritas o hechos”. Esto implica que no se castigará el ejercicio de libertad de prensa ni la mera protesta, aseguró Pasquet. Por otro lado, se estableció la extensión del sistema de libertad a prueba (que rige para adultos) a los menores infractores.



En lo que sí hay diferencias dentro de la coalición es en los cambios que se plantean dentro de la LUC en materia de la bancarización obligatoria. El diputado Iván Posada (Partido Independiente) adelantó que no votará estos artículos.

Derogación.

Dentro del Frente Amplio, la Lista 711, que lidera Raúl Sendic, resolvió que no votará ningún artículo de la ley de urgente consideración que está a estudio del Parlamento, a diferencia de lo resuelto por la bancada de la oposición en el Senado.



El diputado Felipe Carballo ya adelantó la posición en la bancada, ya que, aunque la oposición votó en contra en general del proyecto terminó por brindar su respaldo a varios artículos de la LUC en el Senado.



El vocero de la reunión y exdiputado Saúl Aristimuño, dijo a El País que en el encuentro que tuvo lugar el pasado viernes -y del cual participó el exvicepresidente- se decidió no votar “ninguno de los artículos” de la LUC. “Entendemos que es una ley que es retrógrada y contiene un montón de artículos que implican un retroceso de los derechos de los trabajadores. Lamentablemente los senadores la terminaron votando, cosa en la que no estamos de acuerdo”, afirmó Aristimuño.

Proyecto de ley de urgente consideración. Foto: Leonardo Mainé.

Con respecto a las modificaciones introducidas a pedido del FA y otras organizaciones indicó: “Es como maquillar a Frankenstein, por tanto creemos que no vale el esfuerzo”.



Aristimuño argumentó que esta ley no necesita el voto de “ningún frenteamplista” para ser aprobada y “termina colocando al FA en una posición difícil a la hora de explicar el voto (...) Estamos convencidos que después tenemos que juntar firmas para derogar esta ley”, añadió.