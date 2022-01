Cifras de delitos: se registraron "dos años de baja histórica y acumulada", dijo Heber

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Ministerio del Interior presentó este martes las cifras de los delitos, las que mostraron mayormente una disminución en comparación con los años 2019 y 2020. En el caso de los homicidios, la cifra bajó 11,2% en comparación con el año pasado y 23,7% si se toman los dos años.

Los hurtos disminuyeron 5,5% durante 2021 y 19,9% en los dos años de gestión. Las rapiñas tuvieron una baja de 13,5% en el primer caso y de 18,8% en el segundo. Por su parte, las denuncias por violencia doméstica bajaron 0,6% en comparación con 2020 y 1,3% en comparación con 2019.



Las cifras que tuvieron un mayor descenso fueron las referidas al abigeato. Si se tienen en cuenta las denuncias de 2021 en comparación con las del año anterior, hay una disminución del 39,2%. Si se comparan con 2019, es de 36,9%.

Denuncia de delitos - enero / diciembre 2019, 2020, 2021. Foto: Ministerio del Interior.

Se trata de "dos años de baja histórica, gracias a la Policía. Es una baja acumulada, consistente y consolidada", indicó en conferencia de prensa el ministro del Interior Luis Alberto Heber.



"Nosotros no creemos que los números sean la verdad absoluta de todo esto. Es un indicio de si estamos en el camino correcto", expresó. En ese sentido, reiteró que a partir de la Ley de Urgente Consideración (LUC) ahora tienen "más armas para combatir el delito". "Las herramientas que ha dado la LUC han sido fundamentales para poder, sobre todo, seguir abatiendo estos delitos, especialmente contra el narcotráfico", dijo.



Asimismo, Heber consideró que la ley ha sido "clave" para contar con un respaldo jurídico y político. "Esto es parte de la razón por la cual en situaciones de movilidad normal del país podemos ver un accionar de la policía notoriamente mejor, porque los números lo dicen".

Integrantes del Ministerio del Interior en conferencia de prensa. Foto: Leonardo Mainé.

Para graficar, el ministro presentó cifras de dos semestres "con plena movilidad" correspondientes a 2019 y 2021. En ese sentido, los homicidios bajaron 24,1%, los hurtos 20,2%, las rapiñas 15,8%, las denuncias por violencia doméstica 7,2% y las de abigeato 46%.

"Los números no mienten y se pueden ver claramente", indicó el jerarca y solicitó que no les quiten las "herramientas para combatir el delito", en un llamado a no derogar los 135 artículos de la LUC que incluyen aspectos de seguridad.



Durante la conferencia, el ministro destacó tres "quiebres importantes": el primero "es el de la tendencia. Veníamos hasta 2019 en una tendencia ascendente y a partir de marzo de 2020 la hemos quebrado"; el segundo es que "se terminó la impunidad, porque hay más personas formalizadas y condenadas. Hoy estamos hablando de 2.200 personas formalizadas y condenadas en el sistema penitenciario nacional" y el tercero es "el combate frontal y efectivo que la Policía dio al narcotráfico".



"Tenemos que seguir trabajando en 2022 para seguir abatiendo los números de 2021. Pero tenemos una tendencia a la baja y es una buena noticia", expresó.