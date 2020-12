Choque entre Cabildo y Partido Colorado por la ley forestal

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los tres principales partidos que integran la coalición de gobierno cierran el año a los empujones. El presidente Luis Lacalle Pou anunció que, si el Senado la aprueba, vetará la ley de Cabildo Abierto que limita la forestación, y el senador Guido Manini Ríos le respondió que es “un error”, mientras dirigentes colorados y cabildantes intercambian dardos.

El diputado cabildante de Tacuarembó que redactó el proyecto de ley forestal, Rafael Menéndez, es veterinario y productor agropecuario. En la mañana del martes, cuando El País anunció que el mandatario vetaría la ley, Menéndez dijo en Desayunos Informales que el sector productivo es “muy poderoso, muy vinculado al Partido Colorado” y agregó que “está acostumbrado a que se lo haya mimado por 30 años, y es obvio que se niegue a cualquier tipo de regulación”.

El legislador planteó además que “el ministro de Ganadería (Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte) es del Partido Colorado; el director de la Dirección Forestal, el señor (Carlos) Faroppa, fue presidente de la Sociedad de Productores Forestales, y también (es) del Partido Colorado; la ley forestal fue promulgada durante el gobierno de (Julio María) Sanguinetti”, en 1987. Además del ministro de Ganadería, el de Ambiente, Adrián Peña, quien se resiste a limitar la forestación por ley y prepara una ordenanza sobre el asunto, también es colorado.

Por otra parte, la postura de Sanguinetti y Pedro Bordaberry confirma el enfrentamiento del partido con Cabildo. El exlíder de Vamos Uruguay publicó el 19 de diciembre en una columna de El País que Cabildo y el Frente Amplio “ahora parecen ir de la mano y levantan juntos la bandera contra la forestación y la extranjerización de la tierra”. Además, aseguró que es “una sociedad inexplicable”.



Por su parte, Sanguinetti dijo esta semana al semanario Búsqueda que está de acuerdo con que el presidente vete la ley, que Cabildo es un partido “poco previsible” y que su proyecto forestal podría causar “una herida muy fuerte a la credibilidad del país”.



Comisión de Ganadería de Diputados.

Estos enfrentamientos entre cabildantes y colorados no son nuevos. El 11 de agosto, el ministro de Ganadería y el director forestal concurrieron a la comisión de Ganadería de Diputados, y el cabildante que redactó la ley de la discordia no anduvo con rodeos. “Todas las preguntas que voy a formular no quiero que se tomen como de carácter personal, pero claro es que si hoy están acá es porque estamos directamente enfrentados”, aclaró Menéndez al inicio de la sesión.

Trabajadores del sector forestal en Uruguay. Foto: Archivo El País

No es el único que critica un supuesto vínculo de los colorados con las empresas forestales. El diputado Eduardo Lust, también de Cabildo Abierto, dijo a El País que “el director forestal (Faroppa) es un contratista de UPM” y que el gobierno “defiende el interés del sector forestal”.

En comisión, el 11 de agosto Menéndez consultó sobre la relación del director forestal con el sector privado, en particular con el estudio que lleva su apellido. El ministro le respondió entonces que “él renunció a la asesoría” y que “tiene una empresa que asesora y la dejó a nombre de su hijo”. Uriarte agregó que “Faroppa tomó todas las medidas para poder enfrentar este desafío que hoy nos honra”.

Más tarde, Menéndez insistió en el tema. “¿Renunció a las empresas con las cuales estaba vinculado anteriormente cuando era presidente de la Sociedad de Productores Forestales?”, le preguntó el diputado al director forestal. “Yo no tengo actividad. Se trata de una empresa familiar muy pequeña”, respondió el jerarca. “En el caso de que mi hijo presentara un proyecto, no lo firmaría yo. Dentro de la Dirección General Forestal no hubo ningún tipo de proyecto. ¿Quedó claro?”, sentenció Faroppa. “Sí”, contestó Menéndez.

“Yo dudé mucho en venir a la actividad pública”, continuó el director forestal. “Además, creo que tuve el visto bueno del Poder Ejecutivo en su totalidad para estar acá. Es un gran honor y un privilegio, y lo voy a ejercer, a pesar de que me represente un esfuerzo, porque trabajo todos los días en otras áreas”, agregó. “En todo caso, mi problema ha sido adaptarme a la dinámica del sector público. Pero estoy seguro de que estoy transfiriendo mucha información al sector público, para poder ponerlo a la misma velocidad que tiene el sector privado”, sentenció Faroppa.

Por su parte, el senador Guido Manini Ríos también se refirió a las críticas de diputados de su partido a los colorados. “El diputado Menéndez es un profesional que está muy relacionado al tema agropecuario y fue presidente de la Sociedad Agropecuaria de Tacuarembó”, dijo el líder de Cabildo a El País. “Si él dice eso, tendrá esa información. Yo no tengo esa información”, concluyó el senador Manini.