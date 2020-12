Manini Ríos dice que vetar la ley forestal es un error

“El modelo de país no es el nuestro”

“El gobierno va a un modelo de país que no es el nuestro. Las señales, que son legítimas, son: mil expropiaciones fuera de contrato para favorecer a UPM; más de 1.200 pasos a nivel y conexiones fuera de contrato para UPM; US$ 100 millones para dragar el Puerto de Montevideo, y el puerto no lo necesita, excepto para los barcos de UPM, porque los otros entran con el calado actual; la no detención de las obras viales de Fray Bentos a Paso de los Toros que empezó UPM sin permiso ambiental y sin permiso del Ministerio de Transporte; y el anuncio del presidente del veto a una ley que tiene media sanción”.