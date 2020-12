Manini al cruce de Lacalle: "Es prematuro hablar de veto; puede cometer un error"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, salió este martes al cruce de la decisión del presidente Luis Lacalle Pou de vetar la ley que pone límites a la forestación en caso de que el proyecto alcance sanción definitiva en el Senado, informada por El País en su edición de este martes.



El proyecto fue aprobado en la cámara baja con los votos del Frente Amplio y Cabildo Abierto, uno de los partidos que integra la coalición de gobierno. En tanto, El País informó en la edición de este martes, que la decisión del presidente se basa en que este asunto no forma parte de Compromiso por el País, el documento que firmaron los integrantes de la coalición multicolor antes del balotaje.

"Es prematuro hablar de veto cuando todavía no tenemos a la vista la ley que sale del Parlamento. Todavía queda toda la instancia del Senado", señaló Manini Ríos en declaraciones a Radio Montecarlo. Además, opinó que Lacalle Pou "puede cometer un error" si veta la ley en caso de ser aprobada en ambas cámaras.

Consideró también que se ha dicho de "forma errónea y malintencionada que no ha tenido todo el tratamiento que debió tener en Diputados. Que faltó recibir delegaciones... bueno, en el Senado se recibirán y se harán si es necesario alguna mejora a la redacción de la ley", dijo.



Los diputados blancos plantearon que faltó estudiar el tema en profundidad, que no hubo informe en mayoría ni en minoría y que no se consultó en comisión a los ministros de Ganadería ni de Ambiente, Carlos María Uriarte y Adrián Peña respectivamente, ambos colorados.

El líder de Cabildo Abierto remarcó que tanto él como su partido han "apoyado en las cosas importantes y esenciales" a Lacalle Pou y agregó: "Lo apoyaremos en el futuro seguramente y creemos que cumplimos un rol fundamental, como un cable a tierra, para que no se pierda el contacto con la realidad que vive el país", dijo.

"Yo creo que está cometiendo un error, porque es una ley muy buena, necesaria, esencial, que permite preservar las mejores tierras del país para otros fines que no sean el eucaliptos".



En ese sentido, graficó: "Hoy se están plantando eucaliptos en las mejores tierras de Soriano y de Colonia. Creemos que eso hay que frenarlo, pero por supuesto sin parar la forestación, sin parar esa fuente de riqueza que genera, remitiéndola a las tierras de prioridad forestal y no a las mejores tierras del país".

Por otro lado, apuntó a los demás miembros de la coalición indicando que presentó este proyecto de ley en abril, "durante varios meses buscó el concurso de blancos y colorados, en el entendido de que este es un proyecto necesario".

De todos modos, Manini Ríos puntualizó que el presidente está habilitado para dar este paso y que esto forma parte de "las reglas de juego", y que acatarán en caso de que se termine vetando la ley.

“La plantación de bosques generales y de rendimiento, tipificados en la Ley N° 15.939 (Ley Forestal), de 28 de diciembre de 1987 y decretos reglamentarios, queda limitada a los suelos de prioridad forestal”, dice el primer artículo del proyecto aprobado en Diputados el 15 de diciembre.

“La superficie total de bosques de rendimiento y generales en todo el país, no podrá superar el 10% de la superficie nacional bajo explotación agropecuaria definida en el Censo General Agropecuario”, agrega el segundo artículo.