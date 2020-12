Lust: si Lacalle veta ley de forestación Cabildo "debería sacar ministros" y "dejar los cargos" 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Eduardo Lust, diputado de Cabildo Abierto, se refirió a la información publicada este martes en El País acerca de que el presidente Luis Lacalle Pou tiene resuelto vetar la ley que pone límites a la forestación, en caso de que el proyecto que se aprobó en Diputados con votos de Cabildo Abierto y el Frente Amplio prospere también en el Senado. El legislador dijo que si el mandatario toma esa postura, su partido "debería sacar todos los ministros y dejar todos los cargos".



"Él aspira a un país defensor de la forestación y la celulosa, tanto que trabaja para la celulosa y la forestación: puso como director forestal a un contratista de UPM, Carlos Faroppa. Eso no está mal, es una postura, pero ante esa visión de país que tiene Lacalle, los colorados (y también el Frente Amplio), esto es tan incompatible que si el presidente aspira a eso, Cabildo Abierto debería retirarse de la coalición, sacar todos los ministros, dejar todos los cargos que el presidente le dio y en cada caso puntual tomar una postura", dijo a Montevideo Portal.

El diputado indicó que "Cabildo ya no debe plantearse si está o no en la coalición, sino si el modelo de país que quiere la coalición es incompatible con el suyo, y decidir entonces acompañar lo que le parezca bueno pero no siendo parte de la coalición".

"Si la veta por su convicción filosófica, presenta un modelo de país legítimo pero que es incompatible con mi visión. Llegado ese hecho, yo propondría a Cabildo que se planteara si quiere el modelo celulósico forestal o el que puede convivir con el productivo, que es lo que planteamos con la ley", sumó.

"Quizá es una especie de señal para renegociar las partes importantes de la ley como para no vetarla, pero la ley tiene una sola cosa importante contenida en esta pregunta: ¿Usted está de acuerdo en forestar solo dentro de las superficies de prioridad forestal o quiere que se foreste por fuera? O sea, ¿cree que debe forestarse en áreas para alimento y carne o solamente en las que son forestables?", explicó.

"Claramente el presidente, su partido y el Partido Colorado tienen una política de forestar en tierras que son aptas para alimentación y carne, o sea que para ellos el problema es sacar la prioridad forestal. El límite previsto en la ley no es tanto problema, porque permite forestar hasta un millón y medio de hectáreas y hasta ahora hay poco más de un millón", agregó.

Lust remarcó que si bien la decisión de Lacalle Pou es "legítima", también es "incompatible" con el modelo que él tiene de país.