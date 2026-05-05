Cédula digital en el celular: cómo funcionará la nueva billetera electrónica del Estado

El gobierno presentó este martes la nueva Estrategia de Transformación Digital, un plan que busca centralizar los datos y trámites estatales en una plataforma única alojada en el centro de datos de Antel. Según explicó el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, "la iniciativa pretende modernizar la relación entre la ciudadanía y el Estado", permitiendo que "la información pública se gestione de forma más eficiente, transparente y segura bajo los desafíos del siglo XXI".

Uno de los pilares más tangibles de este anuncio es el desarrollo de una billetera digital de uso público. La directora ejecutiva de Agesic, Cristina Zubillaga, detalló en rueda de prensa que esta aplicación gratuita "permitirá a los uruguayos portar su cédula de identidad digital en el teléfono celular con plenos estándares de seguridad".

Si bien los documentos físicos mantendrán su vigencia original, la alternativa digital se sumará como una herramienta complementaria que, en una etapa posterior, incluso podría permitir la interoperabilidad con fronteras de otros países.

Los cinco ejes de la transformación y el rol de la IA

La estrategia no se limita únicamente a la digitalización de documentos, sino que se articula en cinco ejes fundamentales: ciudadanía, infraestructura pública, ciberseguridad, proyectos estratégicos con ministerios, e inteligencia artificial. Sobre este último punto, Sánchez enfatizó "la necesidad de incorporar Inteligencia Artificial (IA) en la toma de decisiones de políticas públicas, asegurando una gobernanza clara y un desarrollo soberano de estas tecnologías".

La arquitectura de esta nueva plataforma de interoperabilidad está diseñada para que los organismos estatales compartan datos de forma fluida. Este año se prevé finalizar el diseño técnico para luego iniciar el despliegue de la infraestructura física. Según las autoridades, este sistema fortalecerá la seguridad y permitirá utilizar los datos como insumos clave para resolver problemas públicos de manera más ágil.

Hombre utilizando el celular en la calle Foto: Canva

Uruguay como hub de innovación y el soporte de Antel

Desde el sector productivo, el responsable de Uruguay Innova, Bruno Gili, destacó que este avance es vital para mantener al país como un hub digital y de innovación en América Latina. En ese sentido, se anunció la creación de un centro de inteligencia nacional liderado por la Secretaría Nacional de Ciencia y Valorización del Conocimiento, en conjunto con Agesic.

Por su parte, Antel jugará un rol operativo crítico. El presidente del ente, Alejandro Paz, informó que la empresa incorporará el centro de datos de Agesic al suyo propio, lo que mejorará la robustez de las licencias y la ciberseguridad del Estado. Además de la oferta tecnológica para el gobierno, Antel trabaja en proyectos de impacto social como la plataforma Rumbos para la Secretaría Nacional de Drogas, consolidándose como el brazo ejecutor de este ecosistema digital.