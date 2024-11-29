Castaingdebat habló de posibilidad de que el FA no compre patrullas oceánicas: "Un lindo juicio para el país"

Redacción El País

El ministro de Defensa Nacional, Armando Castaingdebat, habló este viernes sobre la posibilidad de que el gobierno electo encabezado por Yamandú Orsi (Frente Amplio) no siga adelante con la compra de dos patrullas oceánicas (OPV) destinadas a la Armada Nacional.

"Es una responsabilidad que tendrán que tomar ellos. Aquí hay un proceso que ha llegado a su fin, donde la firma Cardama ha cumplido con el 100% del contrato que se elaboró", aseguró Castaingdebat en rueda de prensa.

El ministro dijo que "está pronto a hacerse el depósito". "Esperaremos a conversar la decisión de cada uno. Si hubiéramos terminado este proceso la semana pasada el depósito ya estaba hecho y hubiera empezado la construcción", indicó Castaingdebat. Por otro lado, fue consultado sobre posibles derivaciones judiciales en caso de que el gobierno electo no construya las patrullas oceánicas (buques OPV). "No soy abogado, pero me imagino que... un lindo juicio para el país", advirtió.

Armando Castaingdebat, exministro de Defensa Nacional. Foto. Francisco Flores/Archivo El País.

Qué dijo Orsi sobre los buques de OPV y las críticas del FA

El pasado 25 de setiembre en la Escuela Naval, Orsi, en su condición de candidato a presidente, consideró que no imagina un país que no lo “termine de resolver”, y que su partido cree que se deben adquirir. Sin embargo, el tema ha generado críticas desde el FA. La senadora Sandra Lazo (MPP), cuyo nombre suena para suceder a Castaingdebat en Defensa, cuestionó la compra, aludiendo a una serie de irregularidades en la elección del astillero y advirtiendo sobre los riesgos financieros y de seguridad que implicaría la operación.

Lazo indicó meses atrás a El País que los patrulleros oceánicos son una necesidad que se discute desde 2010, porque son “parte del cuidado de la soberanía nacional en lo que tiene que ver con el patrullaje marítimo”. Sin embargo, cuestionó el proceso de compra llevado a cabo desde Defensa. La senadora también cuestionó que la compra se realizara a un "astillero sin la experiencia suficiente, ya que, recordó, " nunca ha construido un patrullero de este tipo". Además, apuntó a que la elección del astillero Cardama fue criticada no solo por el Frente Amplio, sino también por informes técnicos de la Armada.