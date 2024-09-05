Frente Amplio pone foco en patrullas océanicas, apunta a proceso "mamarrachesco" y habla de anular compra

Redacción El País

Los responsables del astillero español Cardama, contratado por el Estado para la construcción de dos patrullas oceánicas (OPV) destinadas a la Armada Nacional, buscan concretar en las próximas horas —con un plazo límite impuesto por el Ministerio de Defensa— la obtención de los US$ 4 millones que debe presentar como garantía para cerrar el contrato y comenzar la construcción de los buques.

En las últimas horas la empresa fracasó en sus pedido de obtener ese crédito en la financiera local Abitab, que rechazó el pedido, por lo que explora alternativas para cumplir con lo reclamando por el gobierno, lo que puede provocar el fracaso de una de las mayores adquisiciones de equipamiento para las Fuerzas Armadas desde el retorno a la democracia, en un proceso que estuvo plagado de idas y vueltas.

Al respecto, el Frente Amplio está dispuesto a pedir públicamente la anulación de esa compra, al considerar que la negociación llevada adelante por el gobierno fue "mamarrachesca"

En diálogo con El País, la senadora Sandra Lazo (MPP) cuestionó la compra, aludiendo a una serie de irregularidades en la elección del astillero y advirtiendo sobre los riesgos financieros y de seguridad que implicaría la operación.

Lazo indicó que los patrulleros oceánicos son una necesidad que se discute desde 2010, porque son “parte del cuidado de la soberanía nacional en lo que tiene que ver con el patrullaje marítimo”. Sin embargo, cuestionó el proceso de compra llevado a cabo desde Defensa.

La senadora recordó que, al principio de la gestión del presidente Luis Lacalle Pou, se convocó a los distintos partidos a conformar comisiones para poder llevar adelante una licitación. El Frente Amplio, dijo, decidió participar de las comisiones y para ello designó a Joel Rodríguez, que había trabajado en esta temática. “Lo cierto es que esa licitación, que comenzó siendo un proceso competitivo, se fue tornando en otras cuestiones y esas cuestiones fueron desprolijas al punto de que pasó a ser una compra directa”, afirmó Lazo.

La senadora también cuestionó que la compra se realizara a un "astillero sin la experiencia suficiente, ya que, recordó, " nunca ha construido un patrullero de este tipo". Además, apuntó a que la elección del astillero Cardama fue criticada no solo por el Frente Amplio, sino también por informes técnicos de la Armada.

La senadora informó que hace pocos días le remataron una embarcación al astillero elegido por el Ministerio de Defensa porque carece de sustento financiero “como para asumir el costo de algo tan importante como es la construcción de un patrullero oceánico”.

Búsqueda informó esta semana que el responsable principal de Cardama estaba en Montevideo buscando concretar el financiamiento para la garantía.