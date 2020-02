Carlos Moreira fue proclamado candidato en Colonia; pedirá regresar al Partido Nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La convención departamental del Partido Nacional de Colonia proclamó este martes al intendente Carlos Moreira, al empresario y dirigente local nacionalista Ricardo Planchón y al expiloto de Pluna y dirigente de Cabildo Abierto, Eduardo López. Los tres competirán por el Partido Nacional en las elecciones del próximo 10 de mayo.

La decisión se concretó unas horas después que la Fiscalía de Colonia decidió archivar la investigación contra Moreira, que buscaba estudiar si había delito del intendente tras viralizarse en octubre pasado audios en los que se presumía que ofrecía una pasantía a cambio de sexo.

Ahora el Directorio blanco deberá autorizar que los tres candidatos usen el lema Partido Nacional. Se trata de un trámite administrativo, que en general se hace de rutina. Y, si bien en principio entre los miembros del Directorio no hay intención de trancar la candidatura de Moreira, la presidente del Directorio Beatriz Argimón intentará dar pelea para revertir ese panorama y que el partido no avale su candidatura. “Sé lo que voy a votar yo, no lo que hará el resto”, dijo hoy Argimón, cuyo voto vale igual al del resto de los miembros del órgano.

La vicepresidenta piensa que hay señales a dar y que, más allá de que no exista delito, sí se trata de un tema moral. En octubre el caso se convirtió en un escándalo político. La comisión de ética sugirió la expulsión del intendente, pero eso no se concretó porque Moreira renunció antes al partido, aunque no al cargo. En aquel momento Argimón fue enfática en las negociaciones con sus compañeros: “No hay lugar en el Partido Nacional para gente de este tipo”.

El secretario del partido, Pablo Abdala, dijo a El País que nadie ha planteado hasta ahora “ninguna medida concreta que no sea aceptar la proclamación de la convención de Colonia, que es el órgano competente y tiene potestad constitucional de designar candidatos”. Pero hay tiempo para hacerlo: el tema se trataría recién dentro de unos 15 días.



Para vetar a Moreira, el Directorio debería decidir por mayoría inhabilitar la candidatura o desautorizar el uso del lema. Abdala no recuerda antecedentes de ese tipo. “Es una decisión que debería estar muy fundamentada”, indicó el diputado, quien prefirió no entrar en el fondo del asunto.



Moreira, en tanto, celebró la decisión de la fiscal Eliana Travers. “Acá no hubo responsabilidad penal ni abuso de funciones. Me siento tranquilo con mi conciencia, sabía que esto iba a suceder”, dijo, en declaraciones difundidas por Radio del Oeste.

“Si alguno tenía duda de que podía ser proclamado candidato a intendente, esa duda se ha disipado. Nadie me puede objetar nada”, afirmó Moreira. El intendente dijo que “seguramente” pedirá su reincorporación al Partido Nacional. “Voy a consultar con los que me acompañan y con el propio presidente electo”, adelantó el intendente, quien dijo que se sigue sintiendo “profundamente blanco”.



Moreira va por la reelección y tiene el apoyo de 44 convencionales de la lista 904. Planchón, dirigente local de larga data y dueño del restorán Mercosur de Colonia del Sacramento, va por el sector Todos de Luis Lacalle Pou y tiene 35 convencionales. Hay listas chicas que tienen otros 20 lugares. El primer suplente de Planchón será el empresario Ezequiel Caraballo y ayer se confirmó que el segundo suplente será el exintendente Walter Zimmer, quien dijo en el programa Todo Pasa de Océano FM que es “un desatino” que Moreira sea candidato y que “éticamente no corresponde”.



Entre Moreira y Planchón cedieron convencionales para que voten a López, el tercer candidato, como parte del acuerdo con Cabildo Abierto.

Planchón dijo a El País que tiene “un gran respeto” por Moreira. “Es muy difícil hablar de un candidato con el cual compito, pero con quien tengo buena relación personal. Él empezó su actividad política junto con mi padre”, indicó Planchón, quien se definió como “un hombre del presidente”. Y agregó: “De mi boca no saldrá un agravio ni crítica, será una campaña en paz”.