Cardona y Castillo en Parlamento por cierre de empresas y despidos; blancos criticaron falta de respuestas

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, y la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, asistieron este miércoles a la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámaras de Representantes a solicitud de los blancos Mario Colman y Fermín Farinha, quienes reclamaron explicación sobre despidos y cierres de empresas en el último tiempo.

En rueda de prensa tras la comparecencia, Castillo sostuvo que fue “un buen intercambio” y dijo que puso foco en la “reducción del tiempo de trabajo” y la propuesta de proyecto de ley para establecer que las empresas deban informar previamente al MTSS la decisión de ejecutar despidos masivos.

“Hay reestructura de las empresas, decisiones que se toman en las casas matrices de algunas multinacionales acá, que en función a cómo está el mundo toman la decisión de prescindir o rebajar la cantidad de trabajadores, como se han dado en algunos de estos casos en los últimos días acá. En otros tiene que ver con la competitividad en la región”, afirmó.

El ministro declaró que el proyecto aún no fue redactado porque primero están “consultando con los actores sociales” para “construir una iniciativa que tenga asidero y sea efectivamente practicable”.

Consultado sobre si ve un deterioro en el empleo en el último tiempo, Castillo dijo que la cifra actual de desempleo es de 7,2%, que es “la media de lo que se viene manejando históricamente en Uruguay”.

“Esto no quiere decir que nosotros estemos tranquilos. Si hay una persona que no tiene empleo y necesita llevarse un salario a la casa, es preocupación de cualquiera de nosotros. Nunca podemos quedarnos quietos en la construcción de políticas activas de empleo, para que efectivamente mejore la inversión, que devuelva calidad en el trabajo y deje ingresos en nuestro país”, manifestó.

Por su parte, Cardona también destacó el buen intercambio con los legisladores y remarcó la importancia de que “las políticas nacionales se articulen con los gobiernos departamentales” en esta materia.

“Fue muy fructífero, hablamos de muchos temas, pero sobre todo me quedo muy conforme de que logré trasladar que en el ámbito de la Dirección de Industria se tomaron más de 70 medidas durante el 2025 y lo que va al 2026”, mencionó.

La ministra también comentó que las “coyunturas inmediatas” en las que hay que hacer “hincapié” están principalmente en el litoral, en departamentos como Treinta y Tres o Cerro Largo.

Críticas de los diputados

En diálogo con El País, Farinha y Colman, quienes impulsaron la comparecencia de los ministros, aseguraron que sus respuestas fueron insuficientes.

“Cuando se habla sobre todo del deterioro o la generación de empleo, lo que se responde es lo del preaviso. Eso es casi no gobernar, es como resignarse en cierta forma. Los cuestionamientos son porque vemos que no hay un plan de empleo. Vimos con esfuerzo digno de mejores causas a una ministra Cardona tratando de hablar de medidas parciales o muy concretas, pero que no hacen un plan justamente para mitigar la pérdida de empleo. Es más, el ministro (Castillo) no contestó en ningún momento si en este último semestre hubo pérdida y deterioro de puestos de trabajo”, sostuvo Colman.

Según Farinha, “tiene que quedar claro que muchas de las preguntas no tuvieron respuesta”. Así, señaló que en su departamento, Paysandú, hay “casi 3.000 trabajadores en seguro por desempleo” y reclamó que “el Estado tiene que llegar justamente con subsidios". De hecho, “la propia ministra dice que el panorama no es alentador en cuanto a la productividad y el crecimiento, y que va a haber una baja en el crecimiento en el sector industrial”, aseguró el diputado.

En esa línea, Colman sostuvo que “la situación preocupa mucho” y criticó a Castillo por “hablar de mensajes más bien para la tribuna”, como el proyecto de los preavisos por despido, los cuales son “muy equivocados”.