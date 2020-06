Cabildo Abierto presenta moción de interpelación a ministros por UPM2

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En una carta dirigida a Martín Lema, presidente de la Cámara de Representantes, Cabildo Abierto presentó una moción de interpelación a ministros por el proyecto UPM2.

"Motiva dicho llamado recibir información actualizada del llamado proyecto UPM2, especialmente en lo referido a la afectación del mismo en materia de ordenamiento territorial y medio ambiente, al importe del dindero que debe poner la sociedad uruguaya para la instalación de dicha planta; su financiación, origen y autorizaciones, así como la regularidad de las franquicias y beneficios tributarios otorgados, en virtud del ordenamiento jurídico que lo habilitaría; a los contratos anexos relativos al suministro, compra, distribución de energía eléctrica; a las obras viales, ferroviarias y portuarias que Uruguay se obliga a hacer en beneficio de dicho emprendimiento", señala la misiva que aparece firmada por el diputado Eduardo Lust.

Los ministros que solicitan interpelar son: Irene Moreira (Vivienda), Azucena Arbeleche (Economía y Finanzas, Omar Paganini (Industria, Energía y Minería) y Luis Alberto Heber (Transporte y Obras Públicas).

Consultado por El País, Lema dijo que el Partido Nacional no tiene ningún inconveniente en votar para que la misma se lleve a cabo.

El diputado colorado Ope Pasquet dijo a El País que esta mañana se reunió la bancada para analizar el tema y definió "acompañar el llamado" porque considera que "va a aportar transparencia a un tema que no recibió el tratamiento amplio y transparente en su momento de acuerdo a la magnitud de la inversión que significa para el país". Además, dijo que se tomó nota de que el Partido Nacional no considera que esto afecta a la coalición por lo que "no tendría ningún sentido poner reparos".

El Frente Amplio también resolvió votar la interpelación a cuatro ministros por UPM.