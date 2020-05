Tras polémica con el FA gobierno reconoce que UPM "adelantará" pago de US$ 60 millones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El 15 de mayo el presidente Luis Lacalle Pou anunció la firma de un nuevo acuerdo con la empresa finlandesa UPM para la instalación de su segunda planta en el país que suponía, dijo, "ahorros" para el Estado y permitiría avanzar en la inversión de unos US$ 3.000 millones.



"Estamos hablando de un ahorro en el entorno de US$ 60 millones en lo que hace a la infraestructura vial y en el entorno de los US$ 68 millones en lo que hace a la infraestructura eléctrica y en el entorno de US$ 7 millones anuales durante 20 años en el ahorro de compra energía eléctrica establecida en el acuerdo anterior con UPM", dijo el presidente. "Hasta allí es recursos que va a invertir UPM y que debió haber invertido el gobierno y hasta allí el ahorro de compra en energía eléctrica", agregó el presidente.

A las pocas horas de este anuncio, dirigentes del Frente Amplio criticaron lo dicho por Lacalle Pou y señalaron que lo anunciado ese día ya estaba acordado desde 2017. El senador Mario Bergara, por ejemplo, dijo: “Parece mentira que se haga una conferencia de prensa a tan alto nivel para anunciar cosas que no son, con la clara intencionalidad de vestirse con ropa ajeno”.



Este miércoles el gobierno divulgó a través de la página de Presidencia este nuevo memorando de entendimiento con la empresa nórdica firmado el pasado 15 de mayo. El comunicado del gobierno señala bajo el subtítulo “otros beneficios” que el “pago adelantado de US$ 60 millones destinado a obras de infraestructura, más la inversión de US$ 68 millones para las de tendido eléctrico, generará un beneficio extra de más de US$ 10 millones de costos financieros, que también ahorrará el Estado uruguayo”.

El memorando dado a conocer hoy señala sobre este punto que “UPM tiene la intención de realizar una contribución de US$ 60 millones a ser utilizada por ROU para financiar parcialmente las obras que comprenden la renovación de rutas aptas para la circulación de camiones semirremolques de 48 toneladas y camiones tritrén y el refuerzo de puentes (las ‘obras viales’) que se describen” en el Anexo II del documento. Este pago, agrega el memorando, se realizará en tres cuotas.

El gobierno recuerda en este comunicado que UPM llevará adelante dos nuevas plantas, una de producción de insumos industriales y otra para instalar un vivero “de última generación” para el desarrollo e investigación forestal”. Esta inversión ascenderá a US$ 55 millones.

“Como consecuencia de estas dos últimas inversiones, el Estado uruguayo conseguirá también un fuerte ahorro en la compra de energía remanente. En ese sentido, se estima que a partir del consumo de energía eléctrica que demandarán dichas plantas, Uruguay ahorrará como mínimo US$ 7 millones al año, durante los 20 años de contrato (US$ 140 millones estimados)”, detalló Presidencia.