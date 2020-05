Lacalle Pou y UPM: "Cumplimos con nuestra palabra, hay satisfacción de un acuerdo positivo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este viernes el presidente Luis Lacalle Pou realizó una conferencia de prensa junto con la ministra de Economía Azucena Arbeleche y anunció un nuevo acuerdo con UPM.



"Como nos gusta cumplir con los compromisos asumidos hoy hemos llegado a un acuerdo y nos pareció oportuno contárselos", indicó. "Es un acuerdo que estuvo antecedido por muchas reuniones", aseguró.

Lacalle Pou dijo que el acuerdo supone un "ahorro que será específicamente en infraestructura vial y en infraestructura eléctrica. También hay un ahorro en lo que hace a la compra de energía que el Uruguay comprometió en el acuerdo", expresó.



"Estamos hablando de un ahorro en el entorno de US$ 60 millones en lo que hace a la infraestructura vial y en el entrono de los US$ 68 millones en lo que hace a la infraestructura eléctrica y en el entorno de US$ 7 millones anuales durante 20 años en el ahorro de compra energía eléctrica establecida en el acuerdo anterior con UPM". "Hasta allí es recursos que va a invertir UPM y que debió haber invertido el gobierno y hasta allí el ahorro de compra en energía eléctrica", aseguró.

UPM emitió un comunicado hoy para anunciar el nuevo memorando de entendimiento con el matiz de que los US$ 60 millones de inversión previstos para infraestructura se "adelantarán" de lo ya acordado.

El presidente indicó por otra parte el nuevo acuerdo supone "la ampliación de de una planta de insumos en Fray Bentos y la construcción de un vivero en la zona de Sarandí del Yi. Estas dos inversiones suman aproximadamente US$ 55 millones".



"Concluyendo, cumplimos con nuestra palabra, hay satisfacción de un acuerdo positivo de ambas partes y creemos que el camino elegido por el gobierno en momentos de incertidumbre, en momentos de pandemia que por supuesto tuvo que ver mucho a la posibilidad de este nuevo acuerdo y esto da certidumbre y da la tranquilidad a aquellos que quieren venir a invertir al país a generar trabajo y hay un ahorro económico", expresó el mandatario.

.@LuisLacallePou sobre acuerdo por segunda planta de UPM: "Cumplimos con nuestra palabra y hay satisfacción de ambas partes" https://t.co/L2GzJzuuBs #UPM2 pic.twitter.com/vnHOd4skIP — EL PAÍS (@elpaisuy) May 15, 2020

Lacalle Pou hizo referencia por otra parte al llamado a sala de Cabildo Abierto por UPM. "La transparencia no significa que no exista la prudencia. En el final de un camino recorrido estamos siendo transparentes, mientras tanto a quienes nos requirieron alguna información yo personalmente se las di. Al general Manini le informé sobre este tema hace aproximadamente tres semanas y también un agregado la semana pasada", indicó.

El presidente aseguró que lo que motivó este nuevo acuerdo fue ser "justo para con el interés nacional". "Estamos satisfechos, estamos tranquilos de haber hecho lo posible", indicó. Además indicó que la empresa no recibirá nada puntual a cambio por las modificaciones realizadas.

Consultado por @elpaisuy, el presidente afirmó que "no hay nada en contrapartida" para UPM en el nuevo acuerdo https://t.co/L2GzJzuuBs #UPM2 pic.twitter.com/Rt07DCPnrT — EL PAÍS (@elpaisuy) May 15, 2020

"Me atrevo a decir que la inversión es buena y que si nos sentamos en una mesa a firmar otro acuerdo es porque creíamos que debíamos hacerlo en base a algunas condiciones sobre las cuales hablamos en campaña electoral y por suerte hoy podemos decir que cumplimos con el compromiso", reafirmó.