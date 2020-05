Cabildo Abierto llamará a sala a cuatro ministros por el contrato con UPM

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Cabildo Abierto, el partido liderado por el senador Guido Manini Ríos e integrante de la coalición de gobierno, realizará un llamado a sala a cuatro ministros por la instalación de la segunda planta de la empresa finlandesa UPM en Uruguay, de acuerdo a lo que indicaron fuentes políticas a El País.

Los legisladores de Cabildo Abierto informaron su decisión al resto de la bancada de la coalición este jueves.

Más tarde, la bancada de Cabildo Abierto emitió un comunicado en el que anunciaba la noticia a la opinión pública.

El llamado–que será puesto a votación en el Parlamento durante la primera sesión del próximo mes- incluiría a los ministros de Industria, Transporte, Economía y Vivienda, cartera esta última cuya titular es Irene Moreira, dirigente de Cabildo Abierto y esposa de Manini Ríos. El objetivo es "conocer los pormenores del contrato firmado con la empresa UPM para la instalación de su segunda planta de celulosa".

Algunos legisladores de Cabildo Abierto se han opuesto de manera pública a la instalación de esta nueva planta de UPM. Es el caso del diputado Eduardo Lust, quien incluso presentó firmas de un grupo de vecinos de Durazno para evitar el paso del tren de la segunda planta de UPM por ese lugar.

El propio Manini Ríos manifestó sus dudas respecto a la nueva planta. A fines de 2019 dijo que los “contratos (entre la empresa y Uruguay) fueron firmados desde una posición de debilidad y que merecen ser revisados”.

"El país se compromete a realizar muchas cosas, a darle muchos beneficios a esa empresa, que no se los da a empresas nacionales que pueden aportar tanto trabajo e inversión como UPM. Hay una inequidad en cuanto al trato, pero nosotros no estamos en contra de la inversión extranjera ni de UPM. Lo que creemos es que los tratados no fueron lo suficientemente beneficiosos para el país", añadió Manini Ríos en aquella oportunidad.