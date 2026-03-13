Bordaberry plantea sustituir Agencia de Evaluación de Políticas Públicas; en el FA, es una “idea bien recibida”

El senador colorado Pedro Bordaberry, líder del sector Vamos Uruguay, asistió este jueves a la Comisión de Hacienda de la cámara alta para tratar un proyecto de ley en el que propone sustituir la Agencia Nacional de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas, un organismo que funciona bajo la órbita de Presidencia de la República y que es dirigido por Gustavo Leal.

La iniciativa, que fue inicialmente presentada como un aditivo para la Ley de Presupuesto, prevé crear un “Sistema Nacional de Evaluación de Resultados y Eficiencia del Gasto Público” dentro de la estructura del Tribunal de Cuentas.

En diálogo con El País, Bordaberry puntualizó que “hubo una coincidencia general en mejorar la revisión de los resultados“. “En el Uruguay se controla fundamentalmente el gasto y no tanto el resultado. Creo que se puso el tema en debate“, señaló.

Uno de los artículos del proyecto establece que los créditos anuales no ejecutados al cierre del ejercicio, que según la normativa actual pierden valor, pasarían a tener el siguiente tratamiento: “Hasta un 40% exclusivamente para proyectos de inversión, innovación tecnológica o capacitación del propio organismo; hasta un 30% destinado a la financiación del Fondo de Incentivo a la Eficiencia (FIE), creado según lo dispuesto en la presente ley”.

Sin embargo, el sobrante de esos recursos sí quedaría “sin valor ni efecto alguno”. Los fondos del FIE serían distribuidos a los distintos organismos por el Poder Ejecutivo según condiciones “de eficacia en el logro de objetivos sustantivos y la eficiencia en la ejecución presupuestal”.

Estos objetivos, de acuerdo a lo que dispone el proyecto, “deberán plasmarse a través de indicadores que se traduzcan en efectos reales sustantivos sobre la población, tales como reducción de homicidios y reincidencia, mejora educativa, reducción de tiempos de atención médica, incautaciones de drogas, condenas por lavado de activos, mejora de la recaudación”.

Leal, asesor de Yamandú Orsi durante la campaña y exjerarca del Ministerio del Interior, fue designado director como cargo de confianza.

En el FA, es una idea “bien recibida”

Liliam Kechichian, senadora del Frente Amplio (FA) y presidenta de la Comisión de Hacienda, manifestó en diálogo con El País que este tipo de iniciativas son privativas del Poder Ejecutivo, pero que, sin embargo, a priori la bancada oficialista no ve con malos ojos la propuesta y que esta decidió remitirlo al gobierno para abrir el debate.

“El planteo nos resultó interesante, fue un planteo serio. Quedamos en enviar las actas y el proyecto al Poder Ejecutivo, diciéndole que este sistema había quedado planteado, por si tenían algún soporte para hacer”, sostuvo. Un punto “debatido” fue la elección del Tribunal de Cuentas como destino para el nuevo sistema. Si bien no se propuso ningún organismo como alternativa, según la legisladora, “no todos los senadores pensaban que el Tribunal de Cuentas podría ser el lugar para depositar este Sistema Nacional de Evaluación”.

“Hay un argumento en la línea de que, si te evaluás a vos mismo, podés perder objetividad. Ahí pusimos de ejemplo la evaluación educativa que depende de la ANEP, que ha demostrado una independencia absoluta y es muy respetada, con cifras y datos muy valiosos que nos da todos los años y en absoluto es condescendiente con ninguno de los gobiernos pleturnos. Para nosotros no es ese un problema. Está bien que dependa de Presidencia”, explicó Kechichian.

En la misma línea, el senador frenteamplista Eduardo Brenta, quien también integra la comisión, indicó que el planteo de Bordaberry “es de recibo, en el sentido de que apunta a mejorar la calidad del gasto”, y afirmó que “es un poco simple pensar que un alto nivel de ejecución corresponde con una buena gestión”.

“Cualquier medida orientada a la mejora del gasto público siempre es bienvenida. Bien recibida la idea. El mecanismo de dónde ubicarlo no parece ser relevante al principio, porque acá no se ajustan los números a gusto del consumidor, pero ver mecanismos de mejora del gasto siempre son bienvenidos”, puntualizó Brenta.

La Agencia Nacional de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas fue creada en 2020 por la Ley de Urgente Consideración del gobierno de Luis Lacalle Pou; surgió de la transformación de la entonces Unidad de Asesoramiento y Monitoreo de Políticas, que existía desde 2005.