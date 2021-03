Blancos cuestionan "campaña" en contra del gobierno del SMU

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Partido Nacional salió al cruce del Sindicato Médico del Uruguay (SMU) por pedir medidas de confinamiento y alentar a denunciar en las redes sociales desbordes en el sistema de salud, al entender que se trata de una “campaña” en contra del gobierno.

En la misma noche (del domingo) en que se hizo viral el video donde se recomendaba a profesionales de la salud que dijeran que “la situación por la pandemia es realmente crítica” a nivel de las camas de CTI, la vicepresidenta Beatriz Argimón, el presidente del directorio blanco Pablo Iturralde y legisladores nacionalistas se reunieron con la gremial médica mediante la plataforma Zoom.

Del encuentro participaron el presidente del SMU, Gustavo Grecco, la secretaria médica, Zaida Arteta, y el vocal Federico Preve, entre otros. Allí, el gremio transmitió la preocupación por la posible saturación de los CTI y enfatizó en la necesidad de reducir la movilidad.

El presidente del directorio nacionalista pidió que le ejemplificaran a qué se referían cuando reclamaban “medidas concretas”. “¿Qué están planteando? ¿Cuarentena? Nosotros lo que propusimos fue intervenir en las aglomeraciones, pero nos quedamos votando solos”, señaló en alusión al Frente Amplio. Iturralde, en tanto, opinó, en diálogo con El País, que es necesario aclarar “si se quiere toque de queda o medidas prontas de seguridad”.

Más directa fue la senadora Graciela Bianchi, quien mantuvo un intercambio con el SMU sobre el pedido de cuarentena obligatoria. La legisladora dijo que en la reunión se planteó “cerrar todo durante tres semanas”, y que ella contestó que “Uruguay es un país serio y para confinar o cerrar todo se necesitan medidas prontas de seguridad”. A esto, Grecco respondió que no es necesario recurrir a esas herramientas, y citó un informe jurídico del abogado Carlos Delpiazzo.



“Dijimos que estamos alineados a la posición del gobierno y no estábamos dispuestos a medidas prontas de seguridad y estado de guerra interna”, subrayó Bianchi a El País. La senadora aseguró que la delegación del SMU “está actuando políticamente en nombre del Frente Amplio”. “Yo no mando decir las cosas, se los dije. Arteta estuvo en ‘médicos con Daniel Martínez’, no son especulaciones mías”, aseguró en referencia a un colectivo que hizo campaña por el FA en 2019.

Video viral.

Si ya había diferencias de enfoque entre el SMU y el Partido Nacional, todo empeoró con el video en el que un asesor de comunicación del gremio sugiere a médicos denunciar desbordes en el sistema de salud. En la red social Twitter circuló que la orden de enviar el video a médicos provino de Arteta. El País intentó comunicarse con la directiva del SMU, pero no obtuvo respuesta.

En filas del Partido Nacional el hecho generó gran malestar con el gremio médico. Bianchi opinó que “la campaña” que promueve el SMU en redes sociales supone una “operación” contra el gobierno.



En tanto, consultada por El País, la senadora Carmen Asiaín dijo que le llamó la atención la urgencia de convocar a una reunión “un domingo a las 9 de la noche”. “No me enteré de nada nuevo de la postura del SMU y lo que sí pienso es que está en sintonía con esto que se filtró (el video), que tiene la apariencia de una campaña orquestada”, acotó sobre el tema.

El diputado de Partido Nacional Juan Martín Rodríguez dijo a El País que le indignó el hecho de que el mensaje viralizado por un asesor del SMU “buscara generar miedo”. Cuestionó la “irracionalidad” y la falta “de escrúpulos” al hacer una campaña en el mismo momento en que se pedía una entrevista con los partidos.

Se están capacitando 300 médicos y 900 enfermeros para los CTI del país. Foto: AFP

El legislador se comunicó con las autoridades sanitarias para transmitir preocupación y sugirió dar cuenta a Fiscalía del video, por si se configura un delito. Por su parte, el diputado y médico Federico Casaretto señaló en su cuenta de Twitter que -en sus 29 años de afiliado al SMU- nunca vio “una operación política tan descarada”.

El mensaje del SMU.

En su exposición con los partidos políticos, Grecco sostuvo que “hay una situación caótica”. “Si la sociedad se conmovió con la muerte de (Andrés) Abt y de (Alberto) Sonsol, porque son figuras públicas, nosotros vivimos esas historias todos los días”, señaló para dar una idea de la dimensión de lo que se vive. “No hay respiradores, no hay lugar para asistir y los recursos humanos escasean”, comentó Grecco en la reunión con el Partido Nacional. Dejó en claro que se está ante un “desastre” y que “esto no es contra el gobierno”.



Además de reunirse con el Partido Nacional, el SMU mantuvo contacto por Zoom con colorados, Cabildo Abierto y el Frente Amplio.



El senador y presidente del Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, dijo que se habló de la necesidad “de restringir aún más la movilidad de la población” y que él expresó que desde el gobierno tienen una visión diferente acerca de la saturación de los CTI.

“Por el momento nos parece correcta la posición adoptada por el Poder Ejecutivo, porque otros países que han practicado el confinamiento tampoco han podido bajar los casos”, dijo en respaldo a la gestión del ministro Daniel Salinas, también cabildante.

"Sin aval" de las autoridades.

Al menos dos sociedades científicas denunciaron que fueron incluidas en la resolución del SMU en la que se reclaman al gobierno “medidas efectivas” para disminuir la movilidad, “sin el aval” de sus autoridades. Se trata de la Sociedad de Gastroenterología del Uruguay (SGU) y de la Sociedad Uruguaya de Patología Clínica (Supac), las que a través de comunicados públicos advirtieron la situación. Los gastroenterólogos, que tuvieron una “participación parcial” en una reunión por Zoom de este viernes junto al SMU y las sociedades médicas por medio de su vicepresidenta, se molestaron porque nunca dieron su sí definitivo para aceptar ser incluidos. Su flamante presidenta, Virginia López, dijo a El País que el SMU debería haber notificado a la sociedad antes de incluirla como una de las firmantes del documento: “No pueden incluir a la sociedad sin que nosotros estemos al tanto”, señaló la dirigente que asumió la función el martes pasado.

López indicó que el comunicado que fue finalmente viralizado en redes “estuvo en la vuelta” durante el encuentro por Zoom y que “incluso siguieron el sábado con el tema; bastante intensos”.



Es que si bien la reunión de las sociedades médicas ocurrió en la tarde del viernes, no fue hasta el sábado que el SMU publicó la declaración. Conocida la situación, las autoridades del SGU redactaron un comunicado que en minutos llegó al SMU, que “pidió las disculpas del caso” y borró de la nómina de sociedades científicas a la SGU, contó a El País su presidenta.



En el caso de la Sociedad Uruguaya de Patología Clínica (Supac), quedaron de manifiesto las diferencias entre sus miembros durante y después del encuentro por Zoom. Es que la palabra de su presidente, Pablo López, se terminó de imponer ante la de la integrante de la sociedad Rossana Rodríguez, quien había adherido a la propuesta, según informaron fuentes médicas.

López señaló a El País que “sorprendió que se difundiera (la declaración) con el nombre de la Supac, antes de dar el aval”. El dirigente indicó que querían realizar “cambios menores” a la misma, manifestando la realidad que viven aquellos médicos que trabajan en los laboratorios. Al igual que con la SGU, el SMU resolvió quitar a la Supac de la nómina de sociedades que adherían.

Frente Amplio se queja de la falta de diálogo Desde el FA se cuestionó nuevamente al presidente Luis Lacalle Pou por no convocar a un diálogo nacional por la pandemia. El senador José Carlos Mahía (Asamblea Uruguay) dijo que “no es verdad” que se dialogue con la oposición, como se plantea por parte de las autoridades. “En tiempos de pandemia, cuando todos deberíamos estar juntos, el presidente no impulsa un diálogo y eso hace más complicado el panorama”, añadió. Según Mahía, “el diálogo está cortado”.



En un comunicado que hizo público ayer, el MPP aseguró que “el gobierno hizo caso omiso” a las alertas que realizó el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) y que, por eso, “hoy sufrimos las consecuencias”. En esa línea, señalaron que “se necesitan medidas drásticas por parte del gobierno” y se realizó un llamado a extremar los cuidados para evitar contagios de COVID-19.