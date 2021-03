Presidente de SUMI dijo que "de mantener el ritmo" los CTI se saturarán "el 4 de abril"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Julio Pontet, presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva (SUMI), dijo que "de mantener el ritmo" de contagios de coronavirus, los CTI podrían saturarse "el 4 de abril".

"Hoy estamos en el peor momento de toda la pandemia, hablando de CTI. Eso no es descolgado de la realidad del país fuera de los CTI, porque estamos en el mayor número de casos activos de toda pandemia también", expresó en diálogo con Montevideo Portal.

Para Pontet, hay "dos parámetros grandes" a considerar. "Por un lado, tenemos la cantidad de pacientes con COVID-19, que están en CTI, y por tanto sacamos el porcentaje de camas ocupadas por COVID-19 en CTI. Ya está previsto hace tiempo, incluso en el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), aunque también son valores internacionales, que se llega a un nivel de saturación al llegar a un 35% o más de camas ocupadas por COVID-19. Eso habla de un nivel en rojo en cuanto a saturación del total de camas", explicó.



"Y por otro lado está lo que se maneja más: el porcentaje de ocupación total de camas de CTI por cualquier patología, incluyendo el COVID-19. Ahí andamos en un valor de 65%. El martes 23 teníamos 504 pacientes totales internados en 795 camas. El 20 de marzo teníamos 524 pacientes en total, internados en CTI. Había 20 más que el martes. Sin embargo, pasamos de 174 pacientes Covid el 20 de marzo, a 202 el martes, y 225 ayer miércoles 24. El COVID-19 está empezando a ganarse un lugar en el sistema. La preocupación mayor nuestra es que estamos viendo, a partir del análisis diario de los datos, que hay un cambio en la curva de crecimiento, una aceleración particularmente desde el 9 y 10 de marzo para acá", añadió.



El presidente de SUMI manifestó se puede alcanzar el 35% de camas ocupadas con la actual tendencia. "Si baja el nivel de positivos -y ojalá que eso pase-, la curva se podrá ir aplanando. Pero de mantener el ritmo, eso es lo que va a ocurrir: el 4 de abril llegaremos al 35% de camas de CTI ocupadas por pacientes con COVID-19", comentó.



Pontet detalló que toman el 35% como referencia "a partir de experiencia en otros países".



"Nosotros todavía no hemos tenido esa trágica experiencia. Pero cuando uno tiene, como pasó en Madrid que tenían un 50 y 52% de pacientes COVID-19 en un CTI (pasaron largamente el 35%), hay problemas de todo tipo... Uno, el agotamiento de recursos, incluso de recursos materiales, porque hay que usar todo el tiempo protección personal con estos pacientes. También el agotamiento y la energía del tiempo del personal, porque son pacientes que generan mucho más trabajo, son más inestables, hay que monitorizarlos permanentemente. Y la capacidad locativa limitada que va quedando para pacientes no COVID-19 , porque no los podés mezclar", puntualizó.



El pasado domingo, SUMI elaboró una proyección sobre la ocupación de camas en los centros de cuidados intensivos y señaló que de mantener el crecimiento exponencial de casos de coronavirus, en dos semanas se ocupará el 79% de las camas de CTI del país.



Actualmente hay un 65,3% de la ocupación de camas de CTI total y un 28,4% responden a pacientes (225) con coronavirus.



El último martes el presidente Luis Lacalle Pou anunció que se incorporarán 129 camas más. "El tema es que subir más de 100 camas de CTI en Uruguay en pocos días no es fácil. Es una realidad, lo diga quien lo diga. Ojalá lo cumpla, ojalá lo tenga todo planificado. Me llamó poderosamente la atención que el presidente dio un número exacto: 129. Por lo tanto, es obvio que tiene un plan trazado, ¿no? No dijo '100 y pico' o "más de 100". Si dio un número exacto es porque ya tiene un plan realizado, y nosotros no lo sabemos", indicó.