El asunto de Cardoso "ya está" y ahora "hay que seguir trabajando con él", dijo Orsi

"Fiscalía habló y fue claro, el FA planteó lo que tenía que plantear y el Gobierno respaldó”, dijo el intendente de Canelones Yamandú Orsi, al ser consultado sobre la polémica que involucra al ministro de Turismo, Germán Cardoso, que aparece en escuchas al excoordinador de la Jefatura de Policía de Maldonado. En declaraciones recogidas por Radio Uruguay durante el acto por el natalicio de Artigas, Orsi aseguró que el tema “ya pasó”.

Sobre el tema de fondo, sobre los vínculos entre las jerarquías, dijo: "El vínculo existe, el tema también es con qué finalidad utiliza uno los vínculos, tiene que ser al servicio de la gente, y eso lo hacemos diariamente", subrayó Orsi.



"Todo el tema referido a la persona de Cardoso ya está suficientemente discutido, ahora hay que seguir adelante, tenemos que seguir trabajando con él porque tenemos una muy buena relación por los temas de turismo”, dijo el intendente.



"Me guste o no me guste, es lo que mi fuerza política resolvió", dijo sobre el pedido de renuncia que hizo el Frente Amplio tras conocerse el contenido de los audios. "Yo no participo de esos niveles de resolución, pero ya está", finalizó.

Esta mañana Luis Lacalle Pou reiteró su respaldo a Cardoso: "Con la información que tengo, que es la que ustedes me brindaron, la información de la Justicia y la información que me dio el ministro vía telefónica, no tengo objeciones", explicó el presidente.