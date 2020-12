Antel Arena costó US$ 118 millones y alertan por irregularidades

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La nueva administración de Antel presentó ayer los resultados de una auditoría sobre la construcción del Antel Arena por parte de la pasada gestión. Según las autoridades, la obra tuvo un costo de US$ 118.065.064, una cifra que dista bastante de la primera estimación realizada por la exministra de Industria y hoy intendenta, Carolina Cosse, quien habló de US$ 40 millones.

La investigación a cargo de la firma independiente Ecovis determinó, además, que el procedimiento elegido por Antel para contratar con los proveedores para la edificación del estadio multipropósito, fue por compra directa y compra directa por excepción. Esto llevó a la auditoría a concluir que no hubo una intención de aportar a la transparencia.

“El no realizar llamados públicos e invitar a cotizar a un grupo pequeño de proveedores no contribuye a la transparencia y buenas prácticas del proceso de compras”, dice el estudio que fue presentado por el presidente de Antel, Gabriel Gurméndez.

La máxima autoridad de la empresa de telecomunicaciones opinó que para dimensionar el costo total del edificio -que es más significativo a todas las cifras que se habían manejado hasta el momento, según dijo- sirve la siguiente comparación: “Equivale casi a un año entero de las inversiones de Antel”.



Esto se nota, sostuvo el jerarca, “especialmente en momentos como los que se están viviendo, de dificultades económicas y sanitarias”, cuando “se cuenta con algunos déficit de servicios evidentes, por ejemplo en el interior del país”.

Por otra parte, la investigación de la auditoría, remarcó el presidente de Antel, llegó a algunos “caminos cerrados”, y no se pudo acceder a ciertos gastos que se hicieron. En este sentido, el informe de la empresa auditora concluye: “No pudimos verificar la competencia entre proveedores, ya que no hemos tenido acceso a la documentación de respaldo, en compras por un total de US$ 18.508.846”.



Hallazgos de la auditoría.

Del total de las compras con destino al Complejo Multifuncional Antel Arena, un 9,83% -que en dinero representa US$ 10.677.719- “se trató de compras directas negociadas directamente con un único proveedor”.



El 88,6% de las compras (por un total de US$ 96.193.497), en tanto, fueron en la modalidad de compras directas donde se invitó a cotizar a por lo menos dos posibles proveedores. De todos modos, la auditoría señala que solo se pudo verificar que hubo competencia en el 80,76% (equivalentes a un monto de US$ 77.684.651).

Obra de construcción del Antel Arena en el ex predio del Cilindro Municipal, en Avda Centenario. Foto: Marcelo Bonjour (archivo)

“Para las restantes compras no hemos tenido acceso a las cotizaciones de los oferentes no adjudicados, y por lo tanto no pudimos verificar que hubo realmente competencia de precios”, puntualiza el informe final entregado al directorio de Antel.



Otro de los elementos resaltados por la auditoría como poco transparentes, fue que el 57,7% de los montos totales contratados a profesionales por ITC -servicios de asesoramiento y elaboración de Bases para el Concurso Ideas para el Proyecto Arena- “fueron designaciones a solicitud expresa de Antel”.



De todos modos, a la hora de presentar el informe, Gurméndez dijo que no solo el valor total del complejo Antel Arena dista de las proyecciones iniciales, sino que lo que sorprendió a las autoridades fue que la investigación determinó que no existió un plan previo de análisis financiero. A eso se le suma que al momento de aprobar el proyecto del Antel Arena no existía un “plan de calidad” ni cronograma de etapas para la edificación de la estructura que se pensó para subsanar el espacio que dejó el viejo Cilindro Municipal.

“La gestión del proyecto del Complejo Multifuncional del Antel Arena fue parcial, ya que no contempló el aspecto financiero del proyecto. Si existió un presupuesto financiero general del proyecto no tuvo acceso al mismo el Gerente General de Antel del período, ni la consultora contratada para apoyar en tareas de revisión del proyecto, ni nos fue suministrado a nosotros”, concluye la auditoría.

Gurméndez destacó que esta es la primera auditoría, y que está en proceso otro estudio complementario. El jerarca de la empresa estatal respondió algunas preguntas sobre si se detectaron sobrecostos en la construcción. Allí aclaró que de momento eso no se puede determinar, ya que desde el puntapié inicial, cuando fue proyectada la obra, no se tenía un cronograma ni plan financiero.

Construcción del Antel Arena. Foto: Fernando Ponzetto (Archivo)

“Sobre el plan de calidad nunca se llegó a implementar en forma completa. Respecto al control presupuestal no se dispuso en ningún momento de un presupuesto financiero. (…) Se lanzó esta idea hacia delante sin un claro rumbo de cuanto iba a costar, dónde se quería llegar, cuánto tiempo eso iba a determinar”, dijo. Y agregó: “Esta inversión es muy difícil de descontar en el plazo de 30 años que se establecen”. De todos modos, se comprometió a llevar adelante todas las acciones necesarias para minimizar las pérdidas.

“Al final no salió el doble, salió el triple” El tema generó los cuestionamientos de blancos y colorados, en ese entonces en la oposición, al Frente Amplio que estaba en el gobierno. Algunos señalaban que la inversión era el “buque insignia” de Carolina Cosse para catapultarse políticamente. “Nos decían que estábamos equivocados cuando señalábamos que el Antel Arena iba a costar el doble de lo que nos informaba Cosse Carolina. Tenían razón: costó el triple”, escribió ayer en Twitter el exdiputado colorado y hoy director de Energía, Fitzgerald Cantero.