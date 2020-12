Presentaron informe tras auditoría del Antel Arena: costo total llegó a US$ 118 millones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este martes Antel convocó a una conferencia de prensa para presentar un informe tras la auditoría que se realizó del complejo Antel Arena, obra que en los últimos meses generó rispideces entre el anterior gobierno y el actual.

Gabriel Gurméndez, presidente de Antel, dijo que ante las “solicitudes de los medios y de la opinión pública” en relación al costo total final del proyecto del Antel Arena el directorio de la empresa estatal decidió llevar adelante la contratación a través de una licitación de una auditoría para, en primer término, establecer el costo total de todo el proyecto. Para conocer, también, los saldos que restan pagar “con claridad”. En tercer lugar, evaluar y revisar el “proceso de gerenciamiento” para entender cómo se pasó de una cifra inicial de US$ 40 millones al costo final que determinará el trabajo de la auditoría.

Una segunda etapa de esta auditoría profundizará en otros aspectos, adelantó el jerarca.

“El hallazgo de los auditores (…) indica que el costo total hasta el 30 de junio de 2020 es de US$ 118 millones”, dijo Gurméndez. Es la cifra que surge de un “análisis exhaustivo”, añadió. “Es una cifra mayor a las que se venían manejando hasta el momento en términos de la discusión pública”, comentó el presidente de la telefónica. Dijo, además, que “equivale casi a un año entero de las inversiones de Antel”, y que “llama mucho la atención”.

Gabriel Gurméndez este martes en conferencia de prensa anunciando datos de la auditoría del Antel Arena. Foto: Captura

En lo relativo a la identificación de las obligaciones pendientes de pago, los auditores determinaron que ascienden a alrededor de US$47 millones.

También se le pidió al auditor que evaluara el manejo del proyecto, dijo Gurméndez, y leyó parte del informe sobre este tema: “En base a la evidencia obtenida durante el trabajo surge que cuando se aprobó el proyecto existía un plan de negocios incompleto”. Además, se señaló la falta de cronograma en la previa de la obra, entre otros planteos.

“Respecto al control presupuestal, no existió, dado que no se dispuso en ningún momento de un presupuesto financiero”, señala el informe.

No hubo un “claro rumbo” en el proyecto del Antel Arena, afirmó Gurméndez.



El presidente de Antel adelantó a mediados de julio que investigarían por qué el Antel Arena costó tres veces más de lo planeado y señaló que "la venta nadie la ha planteado".

"Se invirtieron más de US$ 100 millones y en los libros contables de la compañía los contadores han establecido que el valor real de eso es mucho menor, cerca a los US$ 30 millones", dijo en ese momento en diálogo con Radio Monte Carlo.

Por su parte, el ministro de Industria, Omar Paganini, señaló en agosto que se pidió esta auditoría del Antel Arena porque sus números "no están del todo claros". En esa oportunidad el jerarca añadió que si bien sabían que el costo "anduvo cerca de los US$ 100 millones" hay "algunos aspectos a aclarar".

Estos comentarios desde el oficialismo suscitaron la respuesta de Carolina Cosse, en ese momento candidata a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio. En Santo y Seña (Canal 4), la actual jefa comunal de la capital se refirió a los costos que llevó la construcción del Antel Arena (2018) cuando era ministra de Industria y negó haber calculado mal lo que demandaría el mismo: "No pusimos un presupuesto y se nos fue al doble".

"Cuando anunciamos el Antel Arena, anunciamos la obra civil. Cuando hicimos el anuncio dijimos: 'construir el Arena va a salir US$ 40 millones'. Bueno, salió US$ 43 millones. No es que nos equivocamos en eso, es que hicimos muchas más cosas", agregó la expresidenta de Antel.

"En el momento del anuncio, lo que estábamos anunciando es cuánto era el Arena. Después, cuando firmamos el convenio con la Intendencia de Montevideo, surgió que teníamos que tirar abajo el Cilindro porque estaba incendiado, que teníamos que hacer una escuela, que teníamos que hacer una cancha de baby fútbol que teníamos que hacer una cancha de 10 hectáreas. Lo que quiero que quede claro es que no nos equivocamos. No pusimos un presupuesto y se nos fue al doble", agregó.