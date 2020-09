Cosse a críticas por gastos: "Escriben desde Iphone que compraron más baratos gracias a Antel"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Carolina Cosse, candidata a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, se refirió a las críticas lanzadas por representantes del gobierno por los US$ 90 millones que se destinaron bajo su Presidencia en Antel (2010-2015) para publicidad. "Lo irónico de todo esto es que los tweets donde me critican los escriben desde Iphone que compraron más baratos gracias a los planes que desarrollaba Antel", explicó este lunes en declaraciones recogidas por Telemundo (Canal 12).

"No me voy a detener en esas cosas porque nos quieren distraer de lo que tenemos que hablar. Si se trata de Antel tenemos que hablar, que todavía no escuché, cuál es el plan estratégico para Antel. Nadie lo sabe", agregó.



Además, afirmó que "está en riesgo" lo construido en su gobierno.



Gabriel Gurméndez, actual presidente de Antel, dijo que "el año en que se gastó más fue el de peores resultados". Ayer también se sumó el ministro de Industria, Omar Paganini, quien aseguró: "No avalamos este despilfarro desprendido de toda lógica empresarial".



Cosse acusó a los jerarcas de la coalición de gobierno de estar "metiéndose en la campaña tratando de entreverar a la gente".



Apuntó contra jerarcas del gobierno: "Se están metiendo en la campaña electoral"

Este lunes a la mañana, en diálogo con Andares TV, Cosse también denunció que jerarcas de la coalición de gobierno "se están metiendo en la campaña electoral".



"Hace un par de días el secretario de la Presidencia (Álvaro Delgado) se paseaba con Raffo. En vez de estar trabajando en sus responsabilidades públicas, participan de los actos de Raffo. Eso no está bueno para el Uruguay", indicó.

Sobre costos del Antel Arena: "No pusimos un presupuesto y se nos fue al doble"

En Santo y Seña (Canal 4), Cosse se refirió a los costos que llevó la construcción del Antel Arena (2018) cuando era ministra de Industria y negó haber calculado mal lo que demandaría el mismo: "No pusimos un presupuesto y se nos fue al doble".

La palabra de la candidata a la Intendencia con respecto a los costos del Antel Arena... #PorqueTodoSeSabe pic.twitter.com/0WNMEhn3kM — Santo y Seña (@santotv4) September 14, 2020

"Cuando anunciamos el Antel Arena, anunciamos la obra civil. Cuando hicimos el anuncio dijimos: 'construir el Arena va a salir US$ 40 millones'. Bueno, salió US$ 43 millones. No es que nos equivocamos en eso, es que hicimos muchas más cosas", explicó.

"En el momento del anuncio, lo que estábamos anunciando es cuánto era el Arena. Después, cuando firmamos el convenio con la Intendencia de Montevideo, surgió que teníamos que tirar abajo el Cilindro porque estaba incendiado, que teníamos que hacer una escuela, que teníamos que hacer una cancha de baby fútbol que teníamos que hacer una cancha de 10 hectáreas. Lo que quiero que quede claro es que no nos equivocamos. No pusimos un presupuesto y se nos fue al doble", agregó.

Este lunes a la mañana, en Andares TV, Cosse volvió a ahondar sobre el Antel Arena y remarcó que "es un éxito". Sin embargo, lamentó: "Está cerrado y lo están desperdiciando enormemente".

"Tiene un aforo mínimo de 10.000 personas y con las restricciones de aforo que hay (como consecuencia de la pandemia del coronavirus), podrías tener tranquilamente ahí a 2.000 personas y tener a artistas nacionales", explicó.



Cosse también dijo que "habrá que estar muy atentos a que no lo quieran separar de Antel". "Hay una estrategia de comunicación que quiere separar al Antel Arena de Antel. Es inseparable", remarcó.