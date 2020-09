Paganini: "No avalamos este despilfarro desprendido de toda lógica empresarial"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Industria, Omar Paganini, criticó los gastos en publicidad por parte de Antel durante los gobiernos del Frente Amplio y apoyó al actual presidente de Antel, Gabriel Gurmendez, en su decisión de levantar "la confidencialidad y la reserva" de todos los gastos de promoción, auspicios y publicidad, que había sido decretada por las anteriores autoridades.

Paganini expresó mediante una serie de mensajes en su cuenta de Twitter que "no avalamos este despilfarro, desprendido de toda lógica empresarial" y agregó que por los resultados "era esperable una política racional de marketing en este período, de gastos medidos" pero "no fue así".

Según información obtenida mediante un pedido de acceso a la información publicado por El Observador, Antel destinó US$ 194 millones para "publicidad y propaganda" entre los años 2005 y 2019. Además, en los años electorales de todos los períodos de gobierno se advirtió un aumento sistemático en el incremento del gasto.

Paganini acusó algunas decisiones como "políticas, no de negocios" ya que según expresó "si la lógica hubiera sido comercial, se trataría de un fracaso".

"Eso es lo que parece cuando uno ve que los cambios en el gasto se correlacionan perfectamente con cambios de presidente de Antel o con años electorales, casi sin impacto real en el negocio en competencia", agregó

Luego de publicadas las cifras, Carolina Cosse respondió que "lo que se invirtió en publicidad permitió que Antel generara US$ 4.600 millones en cinco años, que aportara a Rentas Generales U$S 1.000 millones y U$S 2.500 millones; o sea, al Estado volvió U$S 3.400 millones".

Paganini, en su cuenta de Twitter, respondió: "analicemos la facturación en el mercado móvil, donde los ingresos de Antel se han mantenido prácticamente constantes, fluctuando cerca de los 500 MUSD en todo el período. Es el mercado realmente en competencia hasta ahora".

Además el ministro criticó que si se mira la evolución los servicios prepagos "caen estrepitosamente, unos 400.000" mientras que los pospago no crecen significativamente: "si restamos los "machine to machine", aumentan muy poco, unos 80.000".

"No se crece ni se produce una transformación de prepagos a pospagos: o bien se han perdido prepagos, o no eran clientes genuinos (chips "regalados")", agregó.