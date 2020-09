Cosse gastó US$ 90 millones en publicidad en Antel; casi el doble que otras gestiones del FA 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El mayor gasto en publicidad de Antel durante los tres gobiernos del Frente Amplio se dio cuando la actual senadora Carolina Cosse ocupaba el cargo de presidenta en el ente (2010 - 2015). Durante su gestión se destinó un total de US$ 90 millones en ese rubro.



Este monto implicó casi doble de lo gastado cuando la empresa era presidida por María Simon (2005 - 2008), quien destinó US$ 48 millones, o cuando el que estaba al frente era Andrés Tolosa (2015 - 2020), quien destinó US$ 56 millones, informó El Observador en base a un pedido de acceso a la información realizado al directorio del organismo.

En esta línea, el actual presidente del ente, Gabriel Gurmendez, explicó que la empresa tomó la decisión de levantar "la confidencialidad y la reserva" de todos los gastos de promoción, auspicios y publicidad, que había sido decretada por las anteriores autoridades.



"La transparencia es un mandato legal y un compromiso de este gobierno", expresó el actual jerarca a través de su cuenta de Twitter y agregó: "La imposición de la cultura del secreto, y no responder a las solicitudes de acceso a la información pública, limitó el derecho de ciudadanos, periodistas y legisladores a ejercer el contralor del manejo del dinero de la gente".

"Eso es contradictorio con un 'ANTEL de todos'", indicó en referencia al eslogan de la empresa.

La imposición de la cultura del secreto, y no responder a las solicitudes de acceso a la información pública, limitó el derecho de ciudadanos, periodistas y legisladores a ejercer el contralor del manejo del dinero de la gente. Eso es contradictorio con un “ANTEL de todos” — Gabriel Gurmendez (@ggurmendez) September 3, 2020

En base al documento, El Observador informó que el gasto total destinado desde Antel para "publicidad y propaganda" entre los años 2005 y 2019, fue de US$ 194 millones. De todas maneras, en los años electorales de todos los períodos de gobierno se advirtió un aumento sistemático en el incremento del gasto.

Por otra parte, también se registró que fue durante la gestión de la ahora candidata a la intendencia cuando se destinó un mayor monto al área específica de "campañas publicitarias".

En el primer gobierno del Frente Amplio, liderado por Tabaré Vázquez, se destinaron US$ 37 millones a esa área. En el segundo gobierno, encabezado por José Mujica −quien nombró a Cosse en el cargo de presidenta del ente− el gasto se cuadriplicó: US$ 160 millones. En el último período, donde Vázquez estuvo nuevamente al frente, se destinaron US$ 22 millones.

En el área "propaganda", que se encarga de auspiciar eventos deportivos, culturales, entre otros, también se gastó cuatro veces más en el segundo gobierno que en el primero.

Durante la gestión de Edgardo Carvalho (entre 2008 - 2010) se gastaron US$ 7 millones, mientras que durante la de Cosse ese monto fue de US$ 33 millones.

Consultado por El Observador, Gurmendez indicó que "la inversión en auspicios, marketing, publicidad y eventos debió haberse reflejado –y no es el caso–, en mayores ventas, nuevos números de clientes, mayor penetración de celular o en los resultados económicos de la compañía en cada año".



"Claramente no existe una correlación entre el monto invertido en esos años y esas variables, particularmente en esos años que hubo picos muy grandes", expresó.



El actual presidente de Antel indicó que actualmente la empresa está en un proceso de mejora de la gestión y por tanto se espera que se haya cambios en los resultados en materia de gestión publicitaria.