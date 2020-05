Paganini: "Antel Arena produce US$ 1 millón al año y costó US$ 100 millones; vamos a estar 100 años para pagarlo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Industria y Energía Omar Paganini hizo referencia al recinto multipropósito Antel Arena que en durante su construcción generó polémica debido a la inversión que se realizó y dijo que se demorará "100 años" en pagarlo.

"El negocio del Antel Arena, según su propio plan de negocios, produce en el orden de US$ 1 millón por año y costó US$ 100 millones", indicó en diálogo con el programa radial Todo Pasa. "O sea que vamos a tener 100 años para pagar el Antel Arena", indicó.

El ministro aseguró que ahora que ya está construido "tiene que funcionar y tiene que producir ese millón de dólares", pero "la inversión no parece na inversión rentable para un ente de las telecomunicaciones", opinó.

Paganini consideró que "hay que cuidar las empresas públicas" y que por tanto cada uno debe atenerse a su materia. "Si no lo que hacemos es decir: 'bueno, como facturan mucho que hagan esto otro que está muy bien, que no es su objeto, que no tiene que ver con su ley, pero la tenemos que hacer porque de esa manera al gente tiene lo que necesita".



"Eso no es cuidar a las empresas públicas y tampoco es cuidar al consumidor de esos servicios que no sabe que cuando está pagando esto en realidad está pagando el desarrollo de un estadio y hay muchos ejemplos parecidos", indicó.