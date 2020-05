Antel Arena está valuado en un 40% de lo que costó su construcción, de acuerdo a auditoría

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Antel Arena, un estadio multifuncional que se terminó de construir durante el gobierno pasado, está valuado en un 40% del costo de su construcción. Los datos pertenecen a una auditoría que realizó PwC a los balances de la empresa de telecomunicaciones, que fueron divulgados en el programa Informativo Carve de Radio Carve este viernes.

El complejo se terminó de edificar en el 2018 y la consultora estudió los estados financieros del 2019. Un año después de su inauguración, la diferencia entre el costo y su valor en ese entonces era de US$ 50 millones, de acuerdo a esta auditoría.



Desde que asumió el gobierno actual fueron varias las figuras que hicieron mención al Antel Arena. Isaac Alfie, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), dijo esta semana en entrevista con Desayunos Informales de Canal 12 que "está valuado en un 36%" del "valor que estaba en libros".



Asimismo, comentó que "fue una inversión que claramente no era conveniente en su momento, más allá de ser absolutamente ilegal porque está afuera de la especificidad de la carta orgánica de Antel", que detalla "en qué puede actuar y en qué no cada empresa pública".



Otro de los jerarcas que habló del tema fue Omar Paganini, ministro de Industria, Energía y Minería, cuando la semana pasada dijo que la inversión alcanzó los US$ 100 millones y, para lograr rentabilizar ese monto, la empresa de telecomunicaciones necesitará unos 100 años. Las declaraciones fueron en el programa Todo Pasa de Océano FM.



El integrante del gabinete del presidente Luis Lacalle Pou dijo que ahora que ya está realizado, es importante que el emprendimiento funcione y produzca ese millón anual. Pero criticó la gestión frenteamplista por llevarla adelante a pesar de tener en ese plan de negocios un horizonte lejano de recuperación del dinero. “La inversión no parece una inversión rentable para un ente de las telecomunicaciones”, opinó.



Ante los dichos de Paganini, la senadora frenteamplista y expresidenta de Antel Carolina Cosse respondió: "No es cierto que la inversión retorne en 100 años" y aseguró que "eso no es verdad, es un análisis simplista y es muy fácil de demostrar". Asimismo, señaló que de ser verdad lo de los 100 años, "todas las empresas de comunicaciones del mundo serían tontas o harían análisis livianos".