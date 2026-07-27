Alcaldesa afirma que "la IMM sabía de las picadas ilegales en el Parque Rodó y no hizo un operativo"

Matilde Antía, alcaldesa del Municipio CH, criticó este lunes el accionar de la Intendencia de Montevideo (IMM) con respecto a las picadas ilegales que tienen lugar en las canteras del Parque Rodó. La semana pasada, un tiroteo en el lugar terminó con la muerte de un niño de 12 años.

"Denuncias siempre hubo. La verdad que es un problema que viene desde hace bastantes años. En un principio era en Kibón el problema; eso se pudo contener cerrando la calle. Lo que nos pasa si es que tanto en Luis Alberto de Herrera, Propios y la rambla hacen carreras en la madrugada, que no dejan descansar a los vecinos y es una falta a la seguridad vial", aseguró en diálogo con Arriba Gente (Canal 10).

Antía planteó que la comuna y la Policía deberían trabajar en conjunto para abordar el tema de las picadas, ya que la primera se encarga de fiscalizar el tránsito y la segunda de brindar seguridad. "La intendencia sabía que los jueves había juntadas en las canteras del Parque Rodó y no hizo operativos", sostuvo.

"Falleció un niño el otro día, pero puede haber un accidente, y son cosas que están mal. Vimos un video de gente arriba de una vereda, andando a más de 80 kilómetros por hora. Es peligroso, peligroso para todos", agregó.

Niño asesinado durante picadas era uno de los objetivos; se trató de una venganza por el quíntuple homicidio

Uno de los blancos del ataque tenía 12 años. Estaba entre las más de 200 motos y autos reunidos para correr picadas en las canteras del Parque Rodó. Los agresores pasaron más de una vez por el lugar hasta conocer dónde estaban las personas a quienes buscaban. Cuando estuvieron seguros, abrieron fuego.

El niño, hijo de uno de los referentes del grupo Los Puglia, murió poco después. Era viernes, exactamente dos semanas después de que tres hijos de una integrante de la familia Suárez fueran asesinados junto con otras dos personas en el barrio El Monarca. Para los investigadores, ambos episodios están unidos por una represalia bajo la lógica de “hijo por hijo”.

Operativo de la Policía Científica tras balacera en el Parque Rodó que terminó con un niño muerto. Foto: Darwin Borrelli

La principal hipótesis apunta al entorno de Los Suárez y al rencor que dejó el quíntuple homicidio del 10 de julio. Fuentes policiales dijeron a El País que los atacantes pretendían matar a cinco personas, la misma cantidad que en aquella masacre, pero no lo consiguieron.

La conexión entre ambos casos es hasta ahora una línea de investigación, aunque es la que ha tomado más fuerza. Todavía no hay imputaciones que permitan atribuir el ataque de las canteras a Los Suárez o sus aliados, así como tampoco están identificados los autores.