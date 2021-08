"Ahorro" o "recorte", el gran debate sobre la Rendición de Cuentas que se comienza a votar este lunes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con el debate centrado en el “ahorro” o el “recorte” de gastos -según quien sea el interlocutor- se empieza a votar hoy en la Cámara de Diputados la Rendición de Cuentas con el apoyo de toda la coalición. Sin embargo, Cabildo Abierto no da por cerrada la discusión en dos temas: la reestructura de zonas francas y la eliminación de la mezcla del biodiesel.

Hasta último momento había diferencias dentro del oficialismo, pero después de intensas negociaciones llegó el acuerdo en temas complejos como el pedido de direcciones de los clubes cannábicos por parte del Ministerio del Interior (algo que finalmente se retiró del proyecto), la distribución de los US$ 50 millones anuales que se destinarán a la infancia y los recursos para el Instituto de Colonización, que pasarán a un fideicomiso para el realojo de viviendas. Para la Administración Nacional de Educación Pública no se destinarán los US$ 28 millones anuales que pedían los colorados, pero se le otorgará el 3% de lo recaudado de la subasta de las frecuencias de telecomunicaciones.

El miembro informante por la coalición y diputado nacionalista Sebastián Andújar dijo a El País que centrará su intervención en que esta Rendición del 2020 estuvo marcada por la pandemia y no se puede hablar de “recortes”, sino de “ahorros” de parte del Estado.

“El ahorro no es un recorte, sino que es el buen manejo de los dineros públicos y haber cortado con el despilfarro”, aseguró Andújar a El País. En su intervención citará parte del mensaje del presidente Luis Lacalle Pou -a la Asamblea General el pasado 2 de marzo- cuando planteó que le tocó asumir un país con problemas y a los pocos días se enfrentó a nuevas dificultades producto de la pandemia.

El informe en mayoría, al que accedió El País, destaca que el ahorro generado permitió al gobierno “cumplir con el compromiso de no aumentar impuestos”. “A pesar de partir desde una situación fiscal frágil, e incluso tomando en cuenta los gastos extraordinarios derivados de la pandemia, el gobierno respetó todos los objetivos fiscales planteados, por primera vez en muchos años”, señala el texto.



Por su parte, el miembro informante del Frente Amplio el diputado Gustavo Olmos dijo a El País que el énfasis de la oposición se pondrá “en el recorte generalizado” del presupuesto de todos los organismos, excepto el Ministerio de Salud Pública (por el pago de medicamentos de alto).



“Se gastó menos de lo que se podía haber gastado y hubo un déficit fiscal menos pronunciado del estimado. Esto significa no haber hecho todo lo posible para mitigar las consecuencias de la pandemia”, afirmó. En ese marco citó la existencia de 100.000 nuevos pobres.



Olmos también criticó lo que entiende como “una falta de plan” hacia adelante en diversas áreas, por ejemplo, para generar empleo, para atender el sector turístico y hasta la educación. “Más de dos tercios de alumnos en Secundaria no logró seguir los cursos y no hay una previsión presupuestal para dar apoyo a eso”, subrayó.

“No se advierte un modelo de desarrollo que incluya a las grandes mayorías de nuestra población. Por el contrario, la única política clara y consistente es el recorte, a costas del deterioro de los servicios públicos y prestaciones, concluye el FA en su informe en minoría al que tuvo acceso El País.



La izquierda votará en contra en general del proyecto, pero un tercio a favor del articulado, tal como sucedió en la Comisión de Hacienda.

Hay tiempo para votar hasta el viernes A partir de hoy, a la hora 10, la Cámara de Diputados considerará la Rendición de Cuentas (que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento) del año 2020, marcado por la pandemia del COVID-19. No está prevista una hora de finalización de la sesión que continuará hasta que se apruebe en general el texto con los votos de la coalición, ya que el Frente Amplio no apoyará. A su vez, hay tiempo hasta el viernes a las 23.59 para votar el articulado de la Rendición que luego pasa a estudio de la Cámara de Senadores.

Sin cerrar

Si bien dentro de la coalición están los votos para aprobar la Rendición de Cuentas en Diputados, las diferencias en relación a zonas francas y biodiesel no se dieron por cerradas. Por lo que la discusión seguirá en el Senado.



El diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone dijo a El País que votarán dos artículos que generan dudas: zonas francas y biodiesel. Mientras se sigue “conversando con el gobierno” durante el tratamiento del proyecto.



En relación a las zonas francas afirmó que se pretende saber por qué se desarma toda la Dirección Nacional de Comercio. “Cuando llegue al Senado se terminará de decidir, pero no tenemos un sí rotundo a toda la Rendición”, explicó Perrone.



Además, Cabildo cuestionó el artículo que elimina la obligación de mezclar un porcentaje mínimo (5%) de biodiesel en los combustibles que distribuye Ancap. El aspecto que preocupa es el contrato vigente con Cousa, que vence en 2028, lo que generaría costos para el Estado en caso de cancelarse la producción. Por lo que pretende que el Ministerio de Industria cierre un acuerdo con Cousa y evite así juicios contra el Estado. “No queremos que se reputa lo que pasó con Pluna”, finalizó el diputado Perrone.