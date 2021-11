"Nos vamos a abrir al mundo porque le tenemos fe a nuestros productores", dijo Lacalle Pou

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Luis Lacalle Pou destacó este martes la producción agropecuaria, remarcó que continuarán desde el gobierno con la búsqueda de "abrirse al mundo", en referencia a un eventual Tratado de Libre Comercio (TLC) con China, y también habló de la fijación del precio de los combustibles.

Participó de la inauguración oficial de la cosecha de trigo, organizada por la Asociación Agropecuaria de Dolores, donde destacó que el "riesgo que los productores agropecuarios corren" en su actividad, así como puntualizó que el gobierno "no hace una separación, tantas veces arengada de muchos lados 'campo-ciudad', de unos contra otros".

"Estamos convencidos que si al agro le va bien al país le va bien. Si al agro le va al mal, al país no le va bien. No hay vuelta atrás, no resiste el más mínimo análisis", enfatizó el mandatario en su discurso ante productores y autoridades de gobierno.



Además, envió un claro mensaje respecto a la búsqueda de una mayor inserción internacional. "Si el mundo está más a la mano nuestra, vamos a ir a salir al mundo. Nos vamos a abrir al mundo porque le tenemos fe a nuestros productores, a nuestra gente, y van a jugar en primera división, en cualquier lugar del mundo, si logramos hacer acuerdo y poder vender nuestros productos", expresó.



En ese sentido, en rueda de prensa posterior, fue consultado sobre la situación del Mercosur ante el avance de Uruguay en una apertura mayor. "La posición Uruguay ya es clara, tiene más de un año y medio. Lo dijimos en todos los foros. Lo sostenemos. Después de la medida que tomó Brasil más claro queda que el Mercosur se tiene que modernizar y que la flexibilización a la cual hacemos referencia está más vigente que nunca", dijo en referencia a la rebaja que fijó Brasil el 5 de noviembre de un 10% de las alicuotas del Impuesto a las Importaciones de aproximadamente el 87% del universo arancelario.



También se refirió al estudio de factibilidad de un posible TLC con China. Aseguró que ese trabajo "viene bien" y esperan terminarlo antes de fin de año, tal como se anunció desde un principio.



"Si logramos firmar un acuerdo de libre comercio con China, y además uno con Estados Unidos, cosa que hoy no está en el horizonte porque no está en la intención de Estados Unidos, sería el sueño del pibe", aseguró respecto a la inquietud del gobierno de abrir mercados para posicionar mejor los productos nacionales.



Lacalle Pou también habló en su discurso del precio de los combustibles. "No hicimos lo que todo indicaba que teníamos que hacer después de haber pasado un año (donde se) duplicó el precio del refinado del Golfo, que es el que tomamos nosotros", dijo sobre el barril West Texas Intermediate (WTI), que es el que toma como referencia Ancap, que aseguró "pasó de US$ 42 - US$ 47 a US$ 84" a lo largo del período de gobierno.



"Deberíamos de haber aumentado (el precio), pero como Ancap dio ganancia y no somos un gobierno que va a cobrarle a la gente para tapar agujeros porque administramos mal, vamos a no cobrarle a la gente más caro el combustible y mantengamos el precio con las ganancias que tuvo el Estado", señaló sobre la postura que ha mantenido su administración en los últimos meses.



"Esas son las políticas proactivas que no le tenemos que tener temor. Son recursos de la gente que se vuelcan oportunamente a la gente", señaló, aludiendo a las críticas desde el Frente Amplio y algunos analistas por la no aplicación de un mecanismo de fijación de tarifas previsto en la Ley de Urgente Consideración (LUC).



Lacalle Pou fue consultado sobre si puede haber una nueva postergación del incremento del precio de los combustibles, y respondió: "Todavía no tenemos el precio de Ursea, así que todavía no estamos capacitados para adelantar al respecto", en relación al informe a partir del cual luego el gobierno determina una suba, mantener el precio, o bajarlo.