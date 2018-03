Zubía en marcha por la muerte de Andrés: "hay que modificar las reglas de juego"

En forma espontánea y en menos de 24 horas, un grupo de salteños solidarizados con el dolor de la familia de Andrés Duarte, asesinado el miércoles en un intento de rapiña a la ferretería de su madre, lograron convocar una a una multitud de personas para marchar por calle Uruguay en demanda de mayor seguridad y no mas muertes violentas.

En forma pacífica, los salteños y turistas que pasaban por el lugar se sumaron a la movilización, caminaron en su mayoría vestidos de negro hasta Plaza de los Treinta y Tres Orientales para sensibilizar a las autoridades sobre el incremento no solo de hechos de violencia, sino de robos en el departamento.



Quien presenció esa movilización desde la distancia, cuando salía desde la Catedral San Juan Bautista, fue el fiscal renunciante, Gustavo Zubía que pasa unos días de descanso en un centro termal junto a su familia, previo a regresar y presentar su renuncia a la Fiscalía de Flagrancia.

A la salida del templo religioso, Zubía conversó con El País y manifestó que iba a repetir lo de siempre. “Estamos viviendo en un momento en donde el delincuente está gozando de determinados niveles de impunidad tan grandes que eso se va pasando de boca a boca, de delincuente a delincuente. Los beneficios que ya existían en el código (del proceso penal) viejo y ahora en el código nuevo se incrementan todavía más; algunas leyes especiales generan que el delincuente entre a comentar 'mirá, yo pude aquí no tener que cumplir la reclusión, un descuento de la pena, tal o cual beneficio' y eso a mi juicio lleva a que el criterio o nivel de impunidad empiece a crecer", señaló.



"Hoy ustedes están lamentando una rapiña de las clásicas con muerte. Presumiblemente en otras épocas la muerte no era el resultado habitual de una rapiña y ahora viene siendo el denominador común”, señaló el fiscal.



“Mi reflexión es que mientras sigamos con este nivel de normas, que son tan benignas para el delincuente, no nos podemos extrañar ni llamar a sorpresa de lo que está pasando. Mientras no modifiquemos las reglas de juego, las reglas de juego hoy le dan beneficios al que juega a favor del delito. Hay que modificar las reglas de juego esa es la única forma de acabar con esta situación”, enfatizó.