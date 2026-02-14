Un chofer de Cutcsa fue agredido tras decirle a un pasajero que no tenía cambio de $500

Un grave incidente ocurrió en la mañana de este sábado en General Flores. Un pasajero agredió a un conductor de la línea 169 de Cutcsa que le respondió que no tenía cambio para darle cuando pretendió pagar el boleto con $500.

Información que divulgó la Jefatura de Policía de Montevideo indica que el incidente ocurrió en la zona de General Flores y Honduras, en Cerrito.

La Policía llegó alertada por el problema entre el chofer y el pasajero. Al entrevistar al conductor del 169, el hombre aseguró que el usuario del transporte ofreció un billete de $500 para pagar y él le contestó que no tenía cambio.

"Ante esta situación, el individuo adoptó una actitud hostil, comenzó a insultar al conductor, le retiró las llaves del vehículo y posteriormente le propinó un golpe de puño", detalla el parte policial.

Una emergencia médica que concurrió al lugar le diagnosticó al chofer "traumatismo facial", aunque le dio de alta allí mismo. En cuanto al agresor, quedó detenido a disposición de lo que resuelvan la Fiscalía y la Justicia.

Noche violenta en Montevideo: un homicidio y un hombre baleado en una rapiña

Por otro lado, un hombre fue asesinado en el barrio Las Acacias este sábado temprano. De acuerdo a lo que informó la Jefatura de Montevideo, un móvil policial fue hasta las calles Juan Acosta y Gregorio Pérez, luego de ser alertado por el sistema ShotSpotter, que detecta disparos y emite alertas.

Allí se encontraron con una camioneta incrustada en una vivienda. Dentro del vehículo encontraron impactos de balas y un hombre con heridas de arma de fuego. En tanto, otro hombre estaba en la calle con heridas por la colisión del vehículo.

Personal médico constató el fallecimiento del hombre de 28 años que estaba dentro del vehículo. Y asistió al hombre herido, a quien le diagnosticó “herida cortante en cuello y herida cortante en cuero cabelludo”.

Según el comunicado, el hombre fallecido contaba con antecedentes penales. Policía Científica concurrió al lugar para continuar la investigación.