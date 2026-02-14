Un hombre fue asesinado en Las Acacias: Policía fue alertada por el sistema de detección de disparos

Un hombre fue asesinado en el barrio Las Acacias este sábado 14 de febrero. De acuerdo a lo que informó la Jefatura de Montevideo, un móvil policial fue hasta las calles Juan Acosta y Gregorio Pérez, luego de ser alertado por el sistema ShotSpotter, que detecta disparos y emite alertas.

Allí se encontraron con una camioneta incrustada en una vivienda. Dentro del vehículo encontraron impactos de balas y un hombre con heridas de arma de fuego. En tanto, otro hombre estaba en la calle con heridas por la colisión del vehículo.

Personal médico constató el fallecimiento del hombre de 28 años que estaba dentro del vehículo. Y asistió al hombre herido, que le diagnosticó “herida cortante en cuello y herida cortante en cuero cabelludo”.

Según el comunicado, el hombre fallecido contaba con antecedentes penales. Policía Científica concurrió al lugar para continuar la investigación.