Un hombre fue asesinado en Las Acacias: Policía fue alertada por el sistema de detección de disparos
La Jefatura de Montevideo informó que este sábado, tras el sistema ShotSpotter, concurrió a Juan Acosta y Gregorio Pérez donde se encontró con un hombre de 28 años muerto dentro de un vehículo que se incrustó contra una vivienda.
Un hombre fue asesinado en el barrio Las Acacias este sábado 14 de febrero. De acuerdo a lo que informó la Jefatura de Montevideo, un móvil policial fue hasta las calles Juan Acosta y Gregorio Pérez, luego de ser alertado por el sistema ShotSpotter, que detecta disparos y emite alertas.
Allí se encontraron con una camioneta incrustada en una vivienda. Dentro del vehículo encontraron impactos de balas y un hombre con heridas de arma de fuego. En tanto, otro hombre estaba en la calle con heridas por la colisión del vehículo.
Personal médico constató el fallecimiento del hombre de 28 años que estaba dentro del vehículo. Y asistió al hombre herido, que le diagnosticó “herida cortante en cuello y herida cortante en cuero cabelludo”.
Según el comunicado, el hombre fallecido contaba con antecedentes penales. Policía Científica concurrió al lugar para continuar la investigación.
La Jefatura de Montevideo también informó sobre un hombre herido de arma de fuego que ingresó en el Centro de Salud Badano Repetto este sábado.
Policía entrevistó al herido, un joven de 18 años, quien expresó que circulaba en su moto por Aparicio Saravia y Trapani, el barrio Plácido Ellauri, cuando cuatro hombres armados le exigieron sus pertenecías. Al bajarse de su vehículo recibió un disparo en el hemitórax. Se constató que tiene “orificio de entrada, sin salida”.
Le robaron la moto, un par de championes y una billetera, dándose a la fuga.
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