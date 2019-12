La Policía investiga amenazas en las redes entre hinchas de los equipos grandes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La violencia en el fútbol continúa. Al asesinato del hincha tricolor Lucas Langhain, se le suma ahora la amenaza de muerte al futbolista de Nacional, Matías Viña. En los últimos tres días, las redes sociales estuvieron al rojo vivo: hubo un intercambio de intimidaciones e insultos entre las hinchadas alba y mirasol.

La Fiscalía y la Policía ya identificaron a parciales que efectuaron amenazas en las redes.



Pero el caso de Viña no tiene parangón. Es una prueba que las redes sociales, después del clásico jugado el domingo 15, han alcanzado niveles inusitados de violencia. El caso fue tomado por el fiscal de Homicidios, Juan Gómez, y por efectivos de la Dirección de Investigaciones y del Departamento de Inteligencia Policial.

Al día siguiente del clásico, al futbolista Viña le llegó un mensaje intimidatorio a una de sus redes sociales. “La prosima (sic) seguis vos”, le escribieron.



El País accedió al mensaje, a todo su contenido, que incluye lenguaje violento y el nombre del usuario.



Desde la institución tricolor se confirmó que la amenaza llegó en la madrugada del propio lunes, pasadas las 4:30 de la mañana, y luego de tomar conocimiento del tema en Nacional se decidió aconsejar a Viña que presentara la denuncia.



El vicepresidente de Nacional, Alejandro Balbi, dijo ayer a El País que el hecho fue puesto en conocimiento del Departamento de Inteligencia Policial el miércoles 18.

Matías Viña presentó la denuncia ante la Justicia. Foto: Archivo El País.

“Ampliamos esa denuncia proporcionando un video de una persona que pasó por la sede del club e hizo alusión a la muerte de Lucas Langhain”, explicó Balbi.



Tras aclarar que Nacional no brindó el nombre de Viña a ningún medio de prensa, Balbi sostuvo que es una obligación del club apoyar al futbolista y denunciar hechos violentos.



Consultado sobre si se tomaron medidas de seguridad en la sede tricolor, el vicepresidente afirmó que estas se reforzaron. Agregó que adoptaron precauciones, pero “nada de otro mundo”. Sin embargo, Balbi señaló que “le preocupa” el clima de violencia que se desató en el fútbol uruguayo en las últimas horas.

“El club Nacional no tuvo el derecho a festejar la obtención del Campeonato Uruguayo. Y se perdió algo mucho más importante que eso que es una vida humana. Hay una impunidad alarmante. Ojalá la Justicia detenga a los responsables”, expresó.



Balbi destacó que la investigación esté dirigida por el fiscal Gómez, a quien calificó como un operador judicial avezado y muy experiente.



Gómez hoy tomará contacto con la denuncia efectuada por el jugador de Nacional.

"Es un asesino".

Gómez y la Policía procuran identificar a la pareja observada en los videos recogidos en inmediaciones de la avenida 8 de Octubre y Presidente Berro. Las filmaciones muestran que la mujer lleva el rostro descubierto mientras que el hombre usa tapaboca.



Ese individuo fue el que disparó cinco tiros a unos 500 hinchas tricolores que se desplazaban rumbo al Centro de Montevideo para festejar la obtención del Campeonato Uruguayo por el club albo horas antes.



La víctima mortal de los disparos fue Langhain, un joven de 24 años que circulaba en la manifestación junto con su pareja. Otro hincha recibió el roce de una bala en un brazo.

Lucas Langhain, el hincha de Nacional asesinado.

El fiscal Gómez dijo a El País que sigue trabajando intensamente para poder identificar a la pareja. “Hasta el momento no puedo decir que el resultado sea categórico”, explicó.



El fiscal Gómez considera que la Policía ha logrado indicios sobre la identidad de las dos personas que protagonizaron el homicidio de Langhain.



La Policía trabaja en varias líneas de investigación para ubicar a los asesinos.



Gómez obtendrá hoy la colaboración de personas que le permitirían avanzar en la investigación. Se trata de individuos que le trasmitieron al fiscal que poseen información valiosa para aportar sobre el caso.



El miércoles 18, tras la ceremonia de conmemoración del Día de la Policía, el presidente electo, Luis Lacalle Pou, se refirió a este triste hecho.



“Con todo respeto, lo del otro día, no se puede llamar deporte. No fue en el ámbito del deporte, fue gente transitando tranquilamente después de un espectáculo deportivo y un asesino, que mató, tiró a mansalva. Eso está lejos del deporte”, señaló Lacalle Pou.

Sobre la violencia en el deporte, contó su experiencia cuando viajó a Inglaterra en 2013, junto a Armando Castaingdebat (futuro subsecretario de Desarrollo Social) donde los recibió “la gente que estuvo trabajando en el informe Taylor”, en referencia a un estudio para erradicar la violencia en los estadios.



Explicó que en Inglaterra se generaron “leyes flexibles de cumplimiento rígido, y no leyes rígidas de cumplimiento flexible”, al igual que se “aplicaron sanciones”.

Mirando hacia el futuro, enfatizó que la Policía “tiene que estar” adentro de los estadios porque “es un lugar donde hay que generar paz”.



Además, se refirió a las barrabravas y sus influencias, porque entiende que son “también centros de operaciones para otro tipo de delitos, y allí hay que ser implacables”.