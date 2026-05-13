Persecusión policial en Pérez Castellanos: detuvieron a un delincuente que circulaba en una camioneta robada

La Jefatura de Policía de Montevideo informó este miércoles sobre la detención de un hombre de 33 años, luego de que este chocara de frente con un patrullero que circulaba por las calles Robinson y Pablo Pérez, en el barrio Pérez Castellanos.

El procedimiento se dio durante la madrugada, cuando el ahora detenido -que cuenta con antecedentes penales- cometió una rapiña y robó la camioneta en la que circulaba. El vehículo, estaba siendo monitoreado por el Centro de Comando Unificado (CCU) y seguido por personal policial del PADO.

Durante la fuga posterior a la rapiña, el conductor, que manejaba a altas velocidades y realizó maniobras impudentes, chocó contra el patrullero. Tras el siniestro, el rapiñero bajó del vehículo y huyó de la escena a pie por la calle Robinson.

Persecución, choque contra un patrullero y disparos en el barrio Pérez Castellanos: camioneta fue rapiñada y detuvieron a quien la conducía, un delincuente de 33 años. Informa @eugescogna | Más en https://t.co/gMFHfVMQpB pic.twitter.com/Qi8PNiRaDI — Subrayado (@Subrayado) May 13, 2026

La persecución prosiguió a pie hasta una casa de la zona, sitio donde el delincuente intentó entrar y ocasionó daños a una puerta. En ese lugar fue reducido por personal policial y detenido.

A una funcionaria policial que actuó en el lugar se le diagnosticó un traumatismo leve por parte de personal médico que la asistió. Le dieron el alta en el lugar.

Tragedia en Florida: una mujer falleció en las vías del tren en 25 de Mayo

Una mujer, cuya identidad aún no ha sido confirmada, falleció este martes tras ser embestida por un tren de carga en las inmediaciones de la localidad de 25 de Mayo, en el departamento de Florida, informó la Policía.

El reporte oficial indica que a las 14:10 horas ingresó un llamado de alerta al servicio de emergencia 9.1.1. informando sobre un grave accidente ferroviario ocurrido a la altura de la mencionada localidad floridense.

Canelones: cruce de las vías del tren en la estación de ferrocarril de Las Piedras. Foto: Darwin Borrelli

Al arribar al sitio, los efectivos constataron la presencia de una formación detenida y el cuerpo de una mujer debajo de la estructura. El personal médico que concurrió al lugar realizó las maniobras de asistencia y constató el fallecimiento de la mujer a las 14:30 horas, apenas veinte minutos después del aviso inicial.

Según informaron fuentes policiales, el maquinista manifestó haber visto cómo una persona se lanzaba frente al tren sin darle tiempo a frenar. Debido a esta declaración, esta hipótesis cobró fuerza desde el primer momento, aunque la Policía Científica realizó un relevamiento de los indicios en la escena para evaluar otras posibilidades.