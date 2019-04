Partieron vidriera con camioneta para robar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un nuevo modo delictivo pareció estrenarse en la madrugada del jueves en la Petrobras de Atlántida, Canelones. Una dupla de asaltantes llegó al lugar pasada la hora 4:00 en un auto Nissan. Lo estacionaron junto a un surtidor. Salieron del vehículo con el rostro cubierto y chalecos anti balas. Llevaban armas largas.

Redujeron a un pistero y a un cliente que salía del baño. Al trabajador lo tiraron al suelo y le exigieron el dinero que tenía.



Mientras tanto, otros integrantes de la banda golpeaban con una camioneta Mahindra el ventanal del negocio. Buscaban hacerse de una buzonera de una empresa de seguridad donde la estación va depositando la recaudación.

Se trata de un equipo que pesa cerca de media tonelada precisamente por razones de seguridad. Si bien el golpe hizo que la buzonera se desprendiera, los ladrones no lograron llevársela.

Al ver que no podían cumplir con su objetivo, se fueron no sin antes exigir que se llenara el tanque del Nissan. Un rato más tarde se supo que el coche apareció incendiado. La camioneta, que había sido robada en Montevideo, quedó en el lugar. Meses atrás una banda intentó asaltar una sucursal de redes de cobranza golpeando con un auto la pared del negocio. En esa oportunidad no lograron llevarse la recaudación pero por poco lastiman a varios clientes.