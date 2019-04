Un hombre en prisión preventiva murió en su celda mientras sus compañeros pedían ayuda

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tenía 57 años y cumplía prisión preventiva en el módulo 8 de la Unidad N° 4 Santiago Vázquez (ex Comcar). Módulo que el domingo 1° de abril visitó el comisionado parlamentario Juan Miguel Petit, luego de que el hombre muriera mientras sus compañeros de unidad filmaban la situación para pedir mejor asistencia y mejores condiciones de reclusión.



La serie de videos que fueron filmados se viralizaron en pocos días. En el primero se puede ver al hombre tirado en el piso. El último fue filmado a través de un boquete entre las celdas mientras el recluso recibía asistencia por parte de médicos que finalmente constataron su muerte.

"Hace una hora lo llevaron la médico y lo largaron así al hombre, ahí está", indicó el interno que capturaba las imágenes a través de un celular. "Eso es lo que somos: nada. No significamos nada, no somos seres humanos, no somos animales, no somos nada porque ni a los animales los tratan así; ¿qué le van a decir a la familia ahora?", se pregunta.



Al respecto de la situación Petit emitió un informe esta semana en el que explica cómo sucedieron los hechos. El hombre tenía antecedentes cardíacos y sobre el mediodía del sábado 30 de marzo "se sintió mal", lo que llevó a que fuera atendido por el servicio médico de la cárcel.

Un rato después, cuando se consideró que estaba estabilizado, retornó a su celda donde se sintió mal una vez más. Los internos que notaron lo que ocurría solicitaron asistencia médica pero cuando llegaron el hombre ya había fallecido y los intentos por reanimarlo resultaron inútiles. Fueron estos los momentos registrados en el video que luego se viralizó a través de las redes sociales.



Petit aseguró en el informe que todavía se investigan tanto las causas exactas de la muerte del hombre como qué fue lo que ocurrió. "Lo que queda muy claro en la recorrida es que las condiciones de reclusión del Módulo 8 son violatorias de la dignidad humana, por falta de recursos humanos, por falta de actividades, por dificultades de acceso de los servicios, por malas condiciones de habitabilidad sobre las que hemos informado ampliamente desde tiempo atrás", expresó.

"No es aceptable en el siglo XXI que las personas privadas de libertad, en régimen de prisión preventiva, primarios por ejemplo, técnicamente inocentes, a la espera de juicio, no tengan actividad de tipo alguno y su único respiro sea salir un rato al patio una vez por semana", agregó el comisionado.



Petit recordó que uno de cada tres presos del país están recluidos en el Comcar donde, si bien se han realizado cambios mediante la reforma penitenciaria, hay que tener "una atención especial".

El informe agrega que en lo que va del año hubo diez muertes en custodia de las cuales 7 fueron de forma violenta.



El Comisionado dijo que informará a la Comisión de Seguimiento Carcelario del Poder Legislativo sobre lo ocurrido y que recomendará a las autoridades sanitarias (Servicio de Atención Integral de las Personas Privadas de Libertad de ASSE) y penitenciarias investigar la atención que recibió el interno, así como el tiempo que demoró en acceder a ella y los recursos con los que se contaba para tratarlo.