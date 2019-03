Pánico entre el público dio por tierra con el Carnaval

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Habían ido a ver el desfile de Carnaval que organizó el Municipio de Joaquín Suárez, la única fiesta de la localidad canaria. Era sábado y hacía calor. Se estima que eran más de 3.500 vecinos en las calles céntricas.

Alguien dijo que sintió disparos y la voz se corrió como reguero de pólvora y la fiesta popular se volvió un caos. Fue una verdadera estampida. La gente corrió sin saber por qué y con qué destino.

Después de la hora 21:00 salieron las dos primeras comparsas, la locataria La Joaquina y la Escola do Samba Intrusamba. Mientras desfilaban vieron una muchedumbre que corría hacia ellos. Dejaron de bailar y también corrieron.

Minutos antes de que comenzara el desfile circuló un extraño mensaje en las redes sociales. Alguien, sin identificarse, decía que un hermano del delincuente que murió en un enfrentamiento con la Policía el 11 de febrero se disponía a tomar venganza en el desfile de Carnaval del pueblo. El mensaje no llevaba firma pero llegó a muchos celulares de Suárez.

Algunos policías creyeron entender que el mensaje era una amenaza a quienes custodiaban el desfile. Había 13 agrupaciones para desfilar.

Los tambores dieron marcha atrás. Foto: Facebook La Joaquina

La sub comisario Claudia Carral, máxima autoridad policial de la localidad, había previsto todos los detalles para que el desfile fuera una fiesta sin incidentes. Dispuso efectivos de las fuerzas de choque, patrulleros, PADO, GRT y Policía de Tránsito, entre otros. “Había de todo un poco, lo suficiente para un evento de ese tipo”, resumió.

Sin embargo, la estampida se produjo de un momento al otro, sin una explicación racional. Se pudo ver a madres y padres que tomaron a sus pequeños de las manos y corrieron por varias cuadras. Personas de diversas edades, con máscaras o sin ellas, corrían de un lado para otro. Los niños lloraban. “Dicen que están a los tiros en el centro”, gritaban y seguían corriendo.

Una mujer con ocho varones y dos niñas, que eran parte del desfile, pidió refugio en una casa porque le dijeron que había una balacera. También dijeron que había peleas. Todos estaban aterrados. Mientras tanto, el resto de las comparsas y agrupaciones se dispersaban y trataban de refugiarse.

“Fueron unos pocos minutos. No pasó nada. Ese es el tema. Hubo comunicaciones en las redes sociales que provocaron una movida a nivel general. No se pudo comprobar los disparos. Se mencionaron varios puntos pero nadie vio nada. La gente estaba muy asustada. Posteriormente, hubo comentarios de que podría haber sido fuegos artificiales. Pero eso tampoco se pudo probar”, narró ayer la sub comisario Carral.

Ahora, técnicos especializados en delitos informáticos del Ministerio del Interior se encuentran analizando el mensaje y buscan su origen.

Un hombre denunció a la Policía que un familiar suyo estaba herido de bala. Más tarde se pudo comprobar que era una broma macabra.

Para la alcaldesa de Suárez, Daniela Ruzzo, el incidente ocurrió como consecuencia de una “fake news”, una “nueva modalidad para instalar desinformación y miedo en la población”. Ruzzo emitió un comunicado en el que señala que “en el Desfile de Carnaval nunca hubo un reporte de ningún tipo de incidente. Nos sentimos orgullosos del comportamiento de nuestros [email protected]” (sic).

El grupo “Suárez en Alerta” subió el mensaje anónimo a sus redes sociales. Diego Del Valle, resposable de la organización, grabó un video dando a conocer una reflexión sobre el incidente. “Estamos en un estado de paranoia, la situación nos tiene a todos los uruguayos como presa del temor. La delincuencia nos tiene acorralados. Hace dos años decíamos que la delincuencia iba a crecer si no se hacía algo. Y no se hizo. Se ha generado un espiral de violencia por la falta de acción del Estado. El pueblo exige que se haga un trabajo responsable en materia de seguridad”, señaló.