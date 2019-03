Mensajes sobre tiroteos en el Desfile de Suárez generaron miedo en la ciudad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El miedo se instaló el sábado por la noche durante el Carnaval de Suárez, en Canelones, luego de que comenzaran a circular rumores a través de las redes sociales de tiroteos en distintas puntos de la ciudad.



La Policía recibió múltiples llamados: algunos eran por disparos entorno al desfile, otros por haber visto a desconocidos portando armas de fuego, otros se comunicaban para informar por un hombre herido.



La situación de inseguridad comenzó a expandirse y cientos de personas que habían asistido al desfile prefirieron irse. Lo mismo ocurrió incluso con los integrantes de varias de las comparsas que participaban -de las 13 inscriptas solo desfilaron dos-.

El mensaje anónimo de peleas, tiroteo y balacera llegaba a los celulares sin que se especificaran detalles de la situación.



Las personas corrían de un lado a otro sin saber muy bien qué hacer, la noticia de que había una balacera se corrió rápidamente lo que hizo que incluso una mujer pidiera refugio en una casa para ella y sus hijos.



Tras un intenso trabajo de los policías se determinó que se trataron únicamente de "rumores" sin hechos reales que constatar, indicó a El País el vocero de la Jefatura de Canelones, Hugo Saracho.

"En los lugares en los que supuestamente estarían los incidentes no se verificaron víctimas", indicó y agregó: "Lo más probable es que no hayan existido".



Saracho informó además que tras investigar se logró dar con la persona que supuestamente había sido herida de bala. Pudieron determinar que no tenía ninguna lesión y que "en definitiva solo había hecho una broma".



Ahora, técnicos especializados en delitos informáticos del Ministerio del Interior se encuentran analizando el mensaje que desató el pánico entre los vecinos y buscan su origen.