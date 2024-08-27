Mujer denuncia que un taxista la mantuvo retenida; la patronal aplicó medida preventiva durante investigación

Redacción El País

La Policía y la Fiscalía investigan la denuncia de una mujer que afirma haber sido retenida por un taxista durante la noche del domingo en la zona céntrica de Montevideo. La mujer también hizo un reclamo ante la patronal, que ya tomó una primera medida preventiva.

Según supo El País por fuentes al tanto de la investigación, la mujer denunció ante la Seccional 3 que ella, de 38 años y con varias indagatorias policiales, salió de un hotel ubicado en Río Branco y Paraguay junto a su pareja y pidieron un taxi.

La denuncia indica que cerca del Palacio Legislativo el hombre logró bajarse y quedó dentro del auto solo la mujer, que sufrió amenazas, pero luego pudo descender del vehículo. El caso es investigado como una presunta privación de libertad.

Según narró la mujer a Canal 4, cuando el conflicto con el taxista comenzó a escalar puso su teléfono a grabar y logró captar algunas palabras del conductor.

MOMENTOS DE TENSIÓN | PAREJA DENUNCIÓ UN POSIBLE INTENTO DE SECUESTRO POR PARTE DE UN TAXISTA



Una pareja denunció haber sido víctima de un intento de secuestro por parte de un taxista enMontevideo, Según informó Telenoche.



El incidente ocurrió cuando, tras solicitar un taxi… pic.twitter.com/HIO39Fqrke — Portal 24N (@Portal24N) August 27, 2024

"Fue una situación jodida", explicó ella al programa Vamo' Arriba. "Él nos empezó a pasear, yo iba hablando con mi pareja pero me doy cuenta de que me está paseando, entonces le doy a entender que no es que no tenga para pagar, pero que si me pasea por todo Montevideo es obvio que no voy a tener para pagar", apuntó.

Según narró, el conductor le dijo que no tenía forma de ir por el camino que ella le indicaba, y entonces le pidió que le abriera la puerta para bajarse y que le pagaría allí.

"Me dice que no, que él me va a llevar para donde quiere, me empieza a insultar", relató, y luego agregó que dio "reiteradas vueltas" en torno al Palacio Legislativo, provocando golpes "contra la mampara".

Aseguró que el taxista busco "generar miedo" en la pareja: "Se sintió desafiado en el momento en que yo dije que iba a llamar a la Policía".

Taxis de Montevideo. Foto: archivo.

La reacción de la patronal del taxi

Óscar Dourado, presidente de la Gremial Única del Taxi, dijo a El País que la patronal recibió una denuncia de la mujer y que se está esperando la investigación policial y fiscal para tomar una definición al respecto.

Sin embargo, aseguró que el conductor fue identificado y que le preguntaron si se podía pasar su número de teléfono a la Policía, a lo que el chofer accedió.

Además, el conductor "quedó en pasar a hacer el descargo" ante la patronal, y hasta que eso no suceda "no se le van a proporcionar viajes", de manera preventiva.

"Es una situación de dudas para todos. Esperamos que la Policía pueda investigar", apuntó Dourado.